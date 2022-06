Tiroteo durante concierto en Washington deja un adolescente muerto y tres heridos

Un joven de 15 años murió y tres personas resultaron heridas - incluyendo un policía - en un tiroteo tras un concierto no autorizado en Washington ayer por la noche, informó el jefe de la policía local de la capital estadounidense.

El tiroteo se produjo después de dos incidentes violentos durante un concierto que obligó a la policía a clausurar el evento, informó el comandante del Distrito de Columbia, Robert Contee, a la prensa.

Developing: Multiple people have been shot including an officer, at 14th and U St in Washington, DC, according to authorities pic.twitter.com/ls1oQCCqSz — philip lewis (@Phil_Lewis_) June 20, 2022

Pese a la abundante presencia policial para dispersar a la multitud, un joven murió por una herida de bala en las cercanías.

Contee informó que no hubo un intercambio de balas y que todavía no se recupera el arma.

Todavía no se sabe por qué el joven fue alcanzado por una bala, pero antes del incidente la policía requisó dos armas cerca del lugar y estaban persiguiendo a un hombre con una pistola sin licencia, indicó la policía.

Large crowds react to situation at 14th & U streets in Washington, DC at 6:47pm. This was an incident prior to the evening shooting at the same location. @DCPoliceDept @nbcwashington @fox5dc pic.twitter.com/ZWhbo4dAHN — Christian Mullins (@CMullins893) June 20, 2022

Estados Unidos enfrenta un profundo debate en medio de una epidemia de violencia por armas de fuego. Desde principios de año más de 20 mil personas han muerto por heridas a bala, según el recuento de la oenegé Gun Violence Archive, un balance que incluye los suicidios.