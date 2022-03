Rusia ha quedado aislada del mundo: Biden

Rusia ha quedado aislada del mundo, reconoció el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante su primer discurso del Estado de la Unión, en el marco de la ofensiva de Moscú sobre territorio Ucraniano.

“Rusia está causando problemas, pero hemos tomado sanciones poderosas y ahora Putin está aislado… junto a todos los aliados hemos logrado que Rusia esté aislada”.

Tune in as I deliver the State of the Union address to a joint session of Congress. https://t.co/Kgg9cxK21w — President Biden (@POTUS) March 2, 2022

Biden aprovechó su discurso para reconocer al pueblo ucraniano por resistir y bloquear la ofensiva rusa, además reafirmó su apoyo para Ucrania a través de una serie de sanciones que ya están causando estragos a la economía rusa.

Durante su discurso, reafirmó que la alianza de la OTAN está más unida que nunca y consideró que el gobierno ruso creyó que “Occidente y la OTAN no responderían a la ofensiva y que lograría dividirnos… pero él estaba equivocado”.

Biden habló sobre el paquete de sanciones que puso en marcha contra el gobierno ruso y contra los oligarcas del país. Además reconoció que cerraría su espacio aéreo para vuelos de Rusia.

“Montamos una fuerza para perseguir los crímenes de los oligarcas rusos, vamos a quitarles sus ganancias malversadas… vamos a causarles problemas a su economía”.

Finalmente el presidente estadounidense aseguró que era hora de detener el régimen violento de Rusia y amenazó con una nueva ola de sanciones que hará que la economía de Rusia siga tambaleando.