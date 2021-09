Operativos no frenan a la caravana

TAPACHULA. Elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional realizaron un nuevo operativo en Chiapas para contener la caravana de migrantes que intenta llegar a Estados Unidos. Pese a que se detuvieron a 25 personas y otros resultaron heridos, los migrantes siguen con su intención de llegar a la Unión Americana.

“Las veces que me agarren y me tiren en Guatemala o me deporten a mi país, esas mismas veces me regresaré, porque en mi país la violencia, la inseguridad y las pandillas no nos dejan vivir en paz”, expresó Oscar, migrante hondureño.

Oscar aseguró que no se cansará de intentar llegar a Estados Unidos o a otra parte del país, porque en la frontera sur, principalmente en Tapachula, no tienen oportunidades para prosperar y tener una vida digna.

Los centroamericanos aseguraron a Diario del Sur que están siendo abandonados en la frontera de México con Guatemala, cada vez que los interceptan son devueltos a los puertos fronterizos de Talismán y Ciudad Cuauhtémoc.

Acusaron que les quitan y rompen la documentación que las autoridades mexicanas les otorgaron previamente para acreditar su estancia legal en el país, lo que consideran es un abuso por parte de los agentes de migración.