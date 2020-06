IMSS exhorta a donar sangre durante la emergencia sanitaria

En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, que se conmemora este 14 de junio, el Banco de Sangre del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en el Estado de México, llamó a la ciudadanía a durante esta temporada, debido a que en medio de la emergencia sanitaria por Covid-19 ha disminuido de manera preocupante la donación.

De acuerdo con la institución, los requisitos básicos para donar sangre son: presentar identificación oficial vigente con fotografía; tener entre 18 y 65 años y un peso mayor a 50 kilos; ayuno mínimo de 4 horas; no haber presentado gripe, tos diarrea o caries dental, en los 14 días anteriores.

Asimismo, no haber consumido medicamentos en los 5 días anteriores; no haberse vacunado en los últimos 30 días, u operado en los últimos 6 meses; no haber ingerido bebidas alcohólicas 72 horas antes de la donación, y no estar embarazada, ni durante los siguientes 6 meses al parto.

Baja donación voluntaria en un 70%

Por su parte Nuri Melgarejo, coordinadora del área de comunicación de Donadores Altruistas Puebla, comentó que el 14 de junio es una fecha muy significativa para todos los voluntarios, sin embargo, reconoció que derivado de la contingencia sanitaria registraron un 70 por ciento de disminución ante el temor de un contagio de Covid-19.

Refirió que actualmente hay voluntarios que, conscientes de la situación derivada por la pandemia, han extremado medidas para su salud y la de otros, por lo que en esta temporada siguen apoyando bajo estrictas medidas de seguridad.

Aunado a esto comentó que hay donadores que están en resguardo, pero confían en que terminando esta etapa delicada se sumen más personas al movimiento para salvar y mejorar vidas.

Foto: Cortesía, IMSS

Donar vida

Inés Téllez es una donadora de sangre voluntaria O Negativo (O-), un tipo de sangre muy especial, toda vez que solo el 7 por ciento de la población es poseedora de ella, además de que la compatibilidad es universal, es decir, que se puede transfundir a cualquier receptor, por eso es imprescindible en situaciones de emergencia o cuando no hay tiempo de comprobar el grupo sanguíneo.

Inés forma parte de la asociación Donadores Altruistas Puebla y, en el marco del Día Mundial del Donante Voluntario que se conmemora este 14 de junio, asegura que realizar esta acción social la hace sentir bien toda vez que mediante esto puede ayudar a salvar vidas, sanar y mejorar la salud de otras personas.

“Soy donadora de sangre, lo hago desde hace ya muchos años y lo hice a raíz de que a mi sobrina le dio cáncer y era necesario trasfundir. Con esa primera donación supe que soy O- y eso me hizo seguir siendo donadora porque mi sangre es compatible con todos los tipos de sangre y eso la hace muy especial”, compartió.

Foto: Cortesía, IMSS

En su testimonio, Inés comentó que no tuvo hijos, sin embargo, al donar sangre (especialmente en el Hospital del Niño Poblano) es una manera que encuentra para ayudar a otros. “También soy donadora porque no tuve hijos y pienso que es una manera de ayuda a que alguien más conserve la vida y tenga un cachito de mi”, agregó.

Enfatizó que actualmente hay muchas personas que requieren de este líquido tan importante para la vida, por lo que invitó a más personas a sumarse a esta causa porque, además, nadie está exento de requerir en algún momento de este apoyo.