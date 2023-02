Desairan la vacuna Abdala en siete estados del país

El gobierno mexicano ha adquirido nueve millones de vacunas Abdala contra el Covid-19 a Cuba, cuyo presidente Miguel Díaz-Canel visita nuestro país este sábado, y hasta ahora entre 45 por ciento y 95 por ciento de las dosis recibidas no han sido usadas en al menos siete entidades del país, se trata de Michoacán, Hidalgo, Coahuila, Zacatecas, Tamaulipas, Morelos y Sonora.

Así se desprende de información proporcionada por las secretarías de Salud locales e instituciones responsables de la aplicación de las , como las delegaciones del Bienestar e IMSS, a Organización Editorial Mexicana (OEM).

La entidad con mayor número de vacunas sin usar es Coahuila con 95 por ciento. De acuerdo con el secretario de Salud local, Roberto Bernal Gómez, en diciembre pasado se recibieron 99 mil 200 dosis, y hasta el pasado jueves pasado se usaron poco más de cinco mil.

“A nosotros nos llegó el lote A182019 con fecha de caducidad el 31 de agosto de 2023, o sea, aún tenemos tiempo para aplicarlas con las personas que deseen recibirla en esquema inicial o bien que busquen el llamado refuerzo”, destacó el secretario de Salud en Coahuila.

También con una disponibilidad de 95 por ciento de vacunas se encuentra Sonora, aunque su campaña arrancó en enero pasado y durante la primera semana solo se habían aplicado cinco mil, según el último dato disponible.

“Al ser una vacuna nueva hemos encontrado resistencia por parte de la ciudadanía”, reconoció María del Carmen Martínez Chávez, coordinadora de Atención a la Infancia y Adolescencia de la Secretaría de Salud local.

En segundo lugar con un alto rezago en la aplicación del biológico cubano se encuentra Tamaulipas, con 111 mil 800 dosis (93 por ciento), seguido de Michoacán, con 86 por ciento de dosis disponibles.

Zacatecas, Morelos e Hidalgo, encabezados por gobiernos morenistas, también presentan un rezago en la aplicación de este biológico cubano con 61 por ciento, 55 por ciento y 45 por ciento, en ese orden.

Las vacunas Abdala arribaron al país en noviembre y diciembre pasados al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y algunas fueron dispersadas a los estados, pero no a todos, como ocurrió con Jalisco (gobernado por MC) y el Estado de México (con gobierno del PRI).

En las campañas de vacunación con este biológico hay contrastes. En algunas entidades, como Veracruz, donde también gobierna la llamada Cuatroté, esta concluyó este viernes. Mientras que en Aguascalientes arrancó la primera semana del presente mes y en Querétaro (ambos estados gobernados por el PAN) comenzará el próximo 13 de febrero.

Manuel Huerta Ladrón de Guevara, delegado de los Programas para el Bienestar en Veracruz, informó que se aplicaron más de 13 millones de vacunas contra el Covid-19 de todas las marcas en la entidad, así como 75 mil de la cubana Abdala, aunque dijo desconocer cuántas se recibieron en este último caso.

El funcionario federal rechazó que existan lotes de vacunas Abdala caducados en la entidad, y defendió esta marca. “Es de alta calidad y cumple con todas las exigencias para protegerse”.

A diferencia de Veracruz, Aguascalientes comenzó su campaña de vacunación con el biológico cubano apenas el pasado martes. Paloma Estrada, directora del Área de Prevención y Control de Enfermedades del Instituto de Salud del Estado, indicó que se recibieron 40 mil 100 dosis y al jueves pasado se aplicaron 300 a personas mayores de 18 años de edad, lo que representa un avance de 0.7 por ciento

En opinión de la funcionaria, la respuesta que ha tenido la campaña ha sido buena si se considera que las personas que han acudido a los centros de salud no contaban con dosis alguna, y precisó que los virales cuentan con amplia fecha de caducidad, por lo que no habría riesgo de que caduquen.

En la Ciudad de México se han recibido 220 mil dosis desde el 21 de diciembre. Hasta este 7 de febrero 36 por ciento de las vacunas aún no se aplicaban.

En San Luis Potosí, por el contrario, hay opacidad y desconfianza en torno a la vacuna Abdala, la cual llegó al estado el pasado 23 de diciembre y comenzó a aplicarse el 2 de enero sin que haya cifras públicas sobre el avance de su aplicación, pese a que fueron solicitadas por OEM.

En uno de los recorridos que realizó El Sol de San Luis a los puntos de vacunación de la dosis Abdala, se observó que las diversas sedes habilitadas para este procedimiento lucían prácticamente vacías.

El pasado 2 de febrero, el secretario de Salud del gobierno estatal, Daniel Acosta Díaz de León, señaló que de ninguna manera aceptaría protegerse con la marca cubana, al argumentar que no ha pasado las autorizaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS); como refuerzo "yo no me la pondría", dijo.

Por su parte, la Secretaría de Salud federal dijo desconocer cuántas dosis de vacunas Abdala, producidas en Cuba, se han aplicado en el país, pues a pesar de ser la dependencia encargada de la adquisición de vacunas contra el Covid-19, aseguró que “es cada estado el responsable de manejar el suministro a la población de éstas”.

“La Secretaria de Salud las recibe y las envía a cada estado, pero cada entidad maneja el suministro de vacunas”, respondió la dependencia a cargo de Jorge Alcocer Valera a una solicitud de El Sol de México sobre la cantidad de inmunológicos que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha adquirido de la isla y las que se han aplicado en todo el territorio mexicano.

De acuerdo con la información proporcionada, el gobierno mexicano ha recibido dos cargamentos de la vacuna Abdala que adquirió a Cuba. El primer cargamento, con un total de cuatro millones 92 mil 500 de dosis llegó el 25 de noviembre del 2022 y el segundo, un mes después, el 22 de diciembre, con cuatro millones 907 mil 500 vacunas.

México recibió las vacunas desde La Habana, casi un año después de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios aprobó su uso de emergencia. Con información deArmando Cobian / El Sol de la Laguna