Agricultores del noroeste intensifican bloqueos

CULIACÁN. Agricultores de Sonora y Baja California se sumaron a las protestas por el bajo precio de garantía que ofrece el Gobierno federal por el maíz y el trigo que iniciaron desde la semana pasada los productores de Sinaloa.

Ayer, campesinos de Sinaloa y Sonora tomaron las oficinas de la Secretaría de Agricultura y de Desarrollo Rural (Sader) en Ciudad Obregón, al sur de la entidad sonorense, mientras que en el norte, productores de trigo de San Luis Río Colorado y Mexicali tomaron la caseta del puente Río Colorado, que conecta con Baja California.

Los agricultores exigen que el Gobierno federal garantice un precio de siete mil pesos por tonelada de maíz y de ocho mil por tonelada de trigo, además de que advierten que el abandono al campo puede derivar en una crisis alimentaria de proporciones considerables.

Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) publicó las reglas de operación del programa de precios de garantía, que establece seis mil 805 pesos por tonelada a los pequeños productores de maíz con superficies de hasta cinco hectáreas de temporal, quienes podrán vender hasta 35 toneladas como máximo.

Mientras que el precio del trigo panificable será de siete mil 480 pesos por tonelada para los pequeños productores y seis mil 938 para los medianos.

“La producción nacional de trigo y de maíz está en juego, no es exageración. Si nos dejan tal por cual, no vamos a terminar de pagar nuestros compromisos financieros, vamos a caer en cartera vencida y el siguiente ciclo no va a haber quien financie a los productores y cada año, de quedar tal como estamos, vamos a producir menos porque va a haber menos productores”, dijo Álvaro Bours Cabrera, presidente de la Asociación de Organismos Agrícolas del Sur de Sonora y del Sector Agrícola del Valle del Mayo.

Los campesinos de Sinaloa, cuyas protestas provocaron un desabasto de combustibles por los bloqueos a las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Culiacán, Topolobampo y Guamuchil, liberaron ayer las mismas, sin embargo, el gobierno del estado blindó los aeropuertos de Culiacán y Los Mochis con elementos de la Guardia Nacional, ante la amenaza de los agricultores de bloquearlo si no llegaban a un acuerdo con el gobierno federal.

Fue durante el día de ayer que los productores liberaron las plantas de Pemex, luego de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, lo pidió como condición para negociar.

El líder campesino Baltazar Valdez confirmó el retiro de los productores en las plantas Pemex de Topolobampo y Guamúchil.

“Aquí ya se levantó (Topolobampo), falta Culiacán, está en proceso, vamos a platicar con la gente de allá. Y esperemos que en el transcurso del día se levanten también”, señaló.

Valdez llamó a los productores a estar pendientes de cualquier decisión, pues explicó que el movimiento seguirá vivo, sin embargo, han hecho tregua con efecto de conseguir la audiencia con el gobierno federal para concluir la lucha que han iniciado.

Reglas de SEGALMEX establecen un pago de seis mil 805 pesos por tonelada a los pequeños productores de maíz, quienes podrán vender 35 toneladas como máximo

En la capital del estado, los productores se dividieron, unos a favor de levantar el plantón, y otros en continuar con la lucha. Mientras que en Topolobampo el bloqueo cumplía una semana, en Culiacán lleva cuatro días y los inconformes indicaron que seguirá vigente en tanto no haya acuerdos.

Por su parte, el mandatario sinaloense declaró que para solucionar el problema de los precios, es necesario que México tenga su propia bolsa de valores que determine el precio de los granos, como Argentina, que no depende de las bolsas de Chicago o Kansas.

“¿Qué debiéramos hacer a partir de ahora? Vamos buscando que se resuelva de fondo este tema, que no dependamos de una bolsa internacional, de la Bolsa de Chicago. Primero, ¿por qué no tenemos la Bolsa Mexicana que determine los precios acá, por qué tiene que ser Chicago?, además Chicago cotiza el maíz amarillo y la Bolsa de Kansas es la que cotiza el maíz blanco, pero yo digo ni Kansas ni Chicago, yo digo que debiera hacerse la bolsa; Argentina tiene una bolsa, determinan los precios, ¿por qué nosotros no?”, cuestionó.

Como parte de las negociaciones con productores, al margen de lo que se acuerde con el gobierno federal, el Gobierno del estado comprará 500 mil toneladas de maíz a un precio de seis mil 965 pesos por tonelada para productores de 10 hectáreas a 50 hectáreas o que cosechen 600 toneladas.

El Ejecutivo estatal solicitará autorización de un crédito de tres mil 800 millones al Congreso de Estado para pagar a los productores y las 500 mil toneladas de maíz que compre guardarán para venderlas en diciembre a mejor precio.

Mientras en Sinaloa productores y gobierno se abren al diálogo, en Sonora los campesinos que tomaron las oficinas de la Sader en Ciudad Obragón amenazaron con mantener el plantón en tanto no se resuelvan sus demandas.

Los agricultores bloquearon con sus tractores una de las principales vías de comunicación | Foto: Sergio Caro /La Voz de la Frontera

“No estamos pidiendo limosna, estamos pidiendo lo que nos corresponde, queremos ser vistos como productores de primera, no como productores de cuarta, como nos quieren ver”, reclamó Luis Antonio Cruz Carrillo, presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui, quien destacó la presencia de productores en la marcha pese a que está en proceso la cosecha del trigo.

Mario Alberto Pablos Domínguez, presidente de la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC) Tres Valles, lamentó la falta de políticas agropecuarias y el incumplimiento del deber legal del presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos Arámbula para apoyar al campo.

“Ahora hay irresponsabilidad de los funcionarios y del propio Presidente de la República. Nos quitó apoyos importantes para el sector, nos quitó 30 mil millones de presupuesto al campo, por eso estamos en esta situación”, declaró.

“La ley de Desarrollo Rural Sustentable en su artículo 133 establece la obligación del Gobierno federal de dar apoyos a los productores cuando estos tengan contingencias climatológicas y de mercado”, apuntó.

Mientras en San Luis Río Colorado, el presidente del Sistema Producto Trigo, Ricardo Martínez Parra, desmintió que el gobierno del estado haya logrado un arreglo con los productores, cuyo anuncio fue hecho hace unos días, ya que no hubo solución a lo planteado por los trigueros en su momento.

“El apoyo que anunciaron no es para toda la producción, también se habló del precio de garantía del panificable, lo malo de ese precio, es que cuando le pagues (a los productores) los cuatro mil 890 pesos, de aquí a que llegue el resto del pago, se los van a ‘comer’ los intereses moratorios y vamos a quedar debiendo del financiamiento”, dijo.

Acusó que los industriales ya subieron los precios de las pastas y la harinas hasta 30 por ciento, y ganan mientras quieren pagar tan solo a cinco mil pesos la tonelada de trigo.

La toma del puente Río Colorado duró sólo unas horas, sin embargo, los productores definirán en próximos días más movilizaciones.

“Esto no es solo de San Luis y Mexicali, es de todo México, porque todos vivimos el mismo temor, así tengas una o 500 hectáreas”, dijo Martínez Parra.

||Con información de Víctor Cubillas /Tribuna de San Luis y Alejandro Domínguez /La Voz de la Frontera||