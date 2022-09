Mezquino politizar seguridad, porque los muertos los pone la gente: Rubén Moreira

El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira Valdez, consideró que es muy mezquino politizar la seguridad, porque los muertos los pone la gente, no los partidos políticos, por lo que exhortó a los senadores de la república a aprobar la reforma de la permanencia de las fuerzas armadas en las calles.

Puntualizó que el Gobierno federal y Morena tienen que permitir que se aprueben iniciativas para dar más recursos y fortalecer a los estados y municipios en materia de seguridad, así como dotar a las policías municipales de armas y capacitación, pues “no cree que un país no va a tener dinero para enfrentar al crimen o pensar que los criminales tienen más dinero que el gobierno”.

El priista señaló que la población quiere a las Fuerzas Armadas y son algunos políticos los que se quejan de ellas. “En los lugares más apartados o para enfrentar a los criminales más violentos se requiere el apoyo de la Marina y el Ejército”.

Moreira subrayó que la lucha contra el crimen organizado es multidimensional, donde es igual de importante impulsar el empleo, contar con policías de elite, más fuertes y mejor pagadas; más escuelas, y tener códigos que requieren cada comunidad para hacer efectivos los castigos.

Sostuvo que México requiere paz para que el ciudadano pueda salir a las carreteras, el empresario pueda sacar sus productos, que no haya atentados, que baje el número de homicidios, para lo que se requiere coordinación entre los tres órdenes de gobierno, algo en lo que se ha fallado.

“Para vivir seguros se requiere la participación de los tres órdenes de gobierno. Estamos en una emergencia nacional” y puso como ejemplo a los estados de Zacatecas y Guanajuato, en el primero se registran 109 homicidios por cada 100 habitantes y en el segundo 70. Son de los lugares más peligrosos del mundo.

“Hay indudablemente grupos criminales que si no nos auxiliamos de las Fuerzas Armadas, difícilmente podemos lograr la paz, difícilmente podemos controlarlos, y si no hay una coordinación para llevar a esos delincuentes a los penales de alta seguridad pues no se logra la tranquilidad”, señaló.

Tras mencionar la violencia que se vive en Colima, Michoacán, Zacatecas, Jalisco, y el norte de Nuevo León. En el caso de Querétaro, dijo, se está convirtiendo en una ciudad donde van y descansan los delincuentes y están sus familias, por eso, recalcó, eso se tiene que combatir, aunque no haya actos de violencia.

Recordó que la reforma que propone el PRI permite que, en caso de ser necesario, se pida ayuda estas instituciones para ofrecer paz y tranquilidad. Este permiso para actuar es hasta el 2028 solamente.

Moreira Valdez destacó que hay estados que han enfrentado la delincuencia y perfectamente han salido adelante como Coahuila, pues en esa entidad se realizó una alianza entre federación, estado y municipios.

Se construyeron cuarteles civiles y militares y ahora se tiene la presencia de siete mil soldados y dos mil efectivos de la Guardia Nacional y aquí hay 4.7 homicidios por cada 100 habitantes, una cifra dentro de los parámetros de los países en paz.

El diputado agregó que le llama la atención que algunos gobernadores no opinen sobre darle al Ejército un marco legal para su actuación, pero piden su apoyo y no construyen policías civiles fuertes para enfrentar al crimen.