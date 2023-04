Califica AMLO de intromisión abusiva espionaje de la DEA a Los Chapitos

El presidente Andrés Manuel López Obardor condenó este lunes las tareas de espionaje que realizó la Agencia Antidrogas (DEA) dentro de la cúpula del grupo criminal de “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa, la cual subrayó se llevaron a cabo sin aviso previo de las autoridades estadounidenses.

“Una intromisión abusiva, prepotente que no debe de aceptarse bajo ningún motivo”, dijo el mandatario, mientras cuestionó: “¿cómo van a estar espiando? ¿qué no hasta bajaron un globo de China allá en Estados Unidos? Nosotros no hacemos eso”, deploró el presidente este lunes en su conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional.

Te recomendamos: Para acabar con el consumo de drogas, lo más importante es “quitar la ansiedad”: AMLO

El presidente recalcó que la prioridad de México es la seguridad y después la colaboración con Estados Unidos y añadió que no es necesario que ningún país le diga a México que tiene que hacer.

“Tenemos que verlo, pero no pueden haber agentes extranjeros en nuestro país, no. Podemos compartir información, pero son los elementos del Ejército mexicano, de la Marina, de los Guardia Nacional, los que pueden intervenir, la Fiscalía General de la República”, puntualizó.

El mandatario federal dijo que sí coincide con la Casa Blanca en que el Cártel de Sinaloa es uno de los principales productores de fentanilo en México, pero subrayó que no es el único.

Sociedad Esfuerzos de EU para frenar tráfico de armas y de fentanilo se triplicarán: Ken Salazar

La semana pasada, la DEA presentó cargos en contra de 25 miembros del Cártel de Sinaloa y, en particular del grupo denominado “Los Chapitos” que encabezan los hijos del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán: Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán, por ser los principales responsables de producir fentanilo en México y traficarlo a Estados Unidos.

Ahí, la DEA informó que sus agentes se lograron infiltrar en la organización de “Los Chapitos”:

“Durante el último año y medio, la DEA se infiltró proactivamente en el Cártel de Sinaloa y la red Chapitos, obtuvo un acceso sin precedentes a los niveles más altos de la organización y los siguió por todo el mundo”, dijo la agente de la DEA, Anne Milgram, la semana pasada.

El presidente López Obrador agregó que es la visión de los estadounidenses considerar que en México se produce el fentanilo, pero aclaró:

“Nosotros hemos sostenido primero que en México no se produce fentanilo” y que se importa de Asia y llega a México, a Estados Unidos y Canadá, desde Asia. “Y hemos sostenido y ahora se refrendó en el encuentro en Washington con integrantes del Gobierno de Estados Unidos”.

Declaró que México ya no va a permitir que sigan interviniendo agentes extranjeros en su territorio: México era “como los policías del Gobierno de Estados Unidos y se aplicaban los programas, que por cierto, nunca funcionaron de la guerra contra el narcotráfico, que el Plan Mérida, que Rápido y Furioso, no, ya no, ni tampoco que la DEA o la CIA o cualquier agencia del Gobierno de Estados Unidos”.

Subrayó que los estadounidenses decidían lo que iba a hacer la Secretaría de Marina, o la Secretaría de la Defensa de México, pero ahora ya no es así.

Sentenció que habrá cooperación de su Administración, pero no sometimiento a la Casa Blanca:

“Cooperación, sí, sometimiento, no, porque México es un país libre, independiente y soberano. Afortunadamente, eso ya lo están entendiendo cada vez más en el gobierno de Estados Unidos”, subrayó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finalmente, dijo que sí va a seguir cooperando con el Gobierno de Estados Unidos, aunque acotó que: “nosotros tenemos primero que garantizar la seguridad pública en nuestro país. Para decirlo más claro, nosotros lo que queremos es que en México nadie pierda la vida, que nadie sea secuestrado”.