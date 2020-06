AMLO llama a no proteger a los grupos de delincuencia organizada

El Gobierno federal llamó a la población a no proteger a los grupos de la delincuencia organizada.

Lo anterior, luego de señalar que administraciones pasadas dejaron crecer el huachicol, y “lo que sucedió el fin de semana en Guanajuato, está relacionado con eso, con estructuras de apoyo”.

En ese sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aprovechó para llamar a la gente a que no se proteja a la delincuencia.

“No hay ninguna justificación para decir voy a ayudar a un grupo de delincuencia, porque me está entregando despensas; no se metan en eso, hay formas de tener ingresos con apoyos a todas las comunidades y pueblos, no se metan a proteger delincuentes”, exhortó el Ejecutivo desde su conferencia mañanera.

Estos grupos, añadió, como el caso del huachicol manejan nóminas para entregar por semanas apoyos, por eso cuando hay una detención salen a enfrentar, a quemar carros y ojalá se entienda que eso no es conveniente y no apoyar a esos grupos.

“Nosotros vamos a garantizar a todo el bienestar, para que nadie se vea obligado a tomar el camino de las conductas antisociales, no es solo el uso de la fuerza, es atender las causas que originan la inseguridad y la violencia”.

“Son expresiones, que todos los que se ven afectados en sus intereses, las manifiestan –guardadas las proporciones-, son como las protestas que se hacen en contra del gobierno’’, fue la referencia que hizo el Ejecutivo al referirse a la violencia en Guanajuato.

Gabinete de Seguridad dará informe

Y será el gabinete de seguridad quien informe todo lo relacionado a la violencia en esa entidad, que será entre jueves o viernes durante la conferencia mañanera; es un asunto que merece un trato especial, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Apuntó que son expresiones de violencia por los que se ven afectados en sus intereses, son como las protestas que se hacen en contra del gobierno, apuntó.

Nosotros no podemos permitir que se caiga en el anarquía, en el desorden y mucho menos que se pierdan vidas humanas, lo de Guanajuato es una situación muy grave que se viene enfrentando desde hace tiempo y se tiene que actuar para evitar más derramamiento de sangre, muchos, muchos muertos, aseveró.

Es lamentable, insistió lo que está pasando, enfrentamientos en donde asesinan a mujeres y niños.

Es pleito de bandas, pero son seres humanos y no se puede permitir que esto suceda. Guanajuato significa en homicidios del 15 a 20 por ciento de los homicidios del país, por eso se intervino la Federación, porque era una situación incontrolable.

Donde más se padece de la violencia es en el corredor industrial, la parte más poblada, ahora fue en Celaya, la gente de Guanajuato no puede vivir con tranquilidad, por eso se va a informar y ya llevaba tiempo. También nosotros tomamos decisiones desde tres meses o tiempo más, están ayudando todos, pero la decisión la tomó el gobierno federal, apuntó.

López Obrador enfatizó que su gobierno no va a permitir la violencia, actuar, no como el avestruz: meter la cabeza en la arena y como si no pasara nada, hay mucho sufrimiento de la gente por la violencia y se tiene que atender respetando derechos humanos, no masacrando y no dando protección.

Eso, añadió, caracterizaba a gobiernos anteriores, que se protegía a bandas desde el gobierno, “es como poner limón en la herida pero ahí esté el caso de García Luna, qué más quieren los conservadores’’.

El secretario de seguridad pública en contubernio con el cartel de Sinaloa, a ese grado se había llegado de descomposición, eso ya no sucede para que no digan que somos iguales.