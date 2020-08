No se preocupen por caso Ayotzinapa, va hacia adelante y hay avances: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que no se preocuparan por el caso Ayotzinapa, ya que, respecto a la investigación "va hacia adelante y hay avances".

Comentó que por el debido proceso y por la necesidad de actuar con responsabilidad "no les informo con amplitud, pero sí hay avances".

Asimismo, señaló que anteriormente los que investigaban el caso, incluso quien presidía en ese entonces, se hacían "de la vista gorda", pues no se avanzó en la investigación ni se castigó a nadie.

El mandatario reiteró su compromiso por esclarecer el caso y conocer dónde están los 43 normalistas desaparecidos, además de garantizar que no habrá impunidad en el caso, una de las razones por la que se ha reunido en diversas ocasiones con los familiares de las víctimas, "se les está informando".

"Por ese motivo me reuní con el fiscal, creo que es la última vez que me reuní con él y con el presidente de la Suprema Corte para hacer el acuerdo de darle un tratamiento de Estado a esta investigación y se va avanzando y bien, no va a haber impunidad".

Recordó que el lunes entregó al Senado el acuerdo por el que México acepta que la Organización de Naciones Unidas (ONU) pueda participar en todas las investigaciones que tienen que ver con violaciones de derechos humanos.

"No había aceptado el gobierno hacerlo, es decir, México no estaba adherido al protocolo de vigilancia de la ONU en cuanto a violación de derechos humanos; abrimos al país para que puedan venir de cualquier organización de defensa de derechos humanos a participar en las investigaciones al respecto".