Julio Villarreal de Villacero ofreció pagar 200 mdd por caso Agronitrogenados: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que Julio Villarreal, presidente de Villacero, ofreció pagar los 200 millones de dólares por el caso Agronitrogenados.

El mandatario aseguró que la devolución del dinero sería una forma de "reparar el daño" por la compra de una planta de fertilizantes a sobreprecio, la cial está relacionada con el exdirector de Pemes, Emilio Lozoya.

Comentó que si no devuelven el dinero, “el juicio sigue adelante como está establecido y contemplado, por lo que cuando yo hable de que se había de devolver el dinero y si los socios no están de acuerdo, pues no lo hay”.

Abundó que en el caso de Emilio "N" y en otros como el del exgobernador de Chihuahua, César "N", o el exsecretario de Salud, Genaro "N", “no sólo es hacer justicia y que no haya impunidad, sino también recuperar bienes del pueblo de México”.

Subrayó que a su gobierno le interesan tres cosas, primero que se conozca la verdad y que el pueblo sepa el modus operandi y la forma en que saqueaban al país, "no hay repetición".

En segundo lugar debe haber castigo a los responsables y que no haya impunidad, mientras que lo tercero debe ser el recuperar el dinero de la Hacienda pública.

Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard, comentó que en los casos de Garcia Luna y Cesar Duarte se trabaja de manera coordinada con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que los bienes de México regresen al país.