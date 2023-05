Yo solo soy un promotor de Paradise, no el dueño: Vicente Fox

SAN MIGUEL DE ALLENDE, Gto.- (OEM-Informex).- El ex presidente, Vicente Fox Quezada, comentó que a él se la “pellizcan”, ya que no hay denuncia alguna sobre los permisos otorgados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que dijo el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que tienen, informando que él es solo es un pequeñísimo accionista, pero sobre todo promotor de Paradise en México.

Lo anterior, al cumplirse un mes de las declaraciones que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera, donde acusó que antes de que concluya la administración de Enrique Peña Nieto, la Cofepris entregó 63 permisos a la familia del expresidente Vicente Fox para comercializar productos derivados de cannabis.





Al cuestionar al ex mandatario Fox al respecto, dijo: “a mí me la pellizcan, es mentira como siempre, no sé de quién. Yo soy un pequeñísimo accionista, más que nada promotor de Paradise en México, pero no soy dueño, ni dueño de franquicias o de tiendas, entonces, puro cuento”.

Aseguró que él es promotor de la legalización del CBD, de la marihuana, no solo en México sino en el mundo entero, “sigo trabajando esa línea que yo creo que es una línea que va directamente en contra del crimen organizado, de la muerte y las drogas”.

Y finalizó diciendo que no hay nada mejor que legalizar y hacer las cosas correctamente y esa es su participación en la industria del cannabis.

| Fotos: Andrés Téllez | Archivo | El Sol del Bajío

Cabe recordar que el 11 de abril, López Obrador dijo que se estaba haciendo una investigación sobre 63 permisos otorgados por la Cofepris, la mayoría ligados a la familia del ex mandatario, ya que mencionó que Fox tiene intereses económicos con la legalización del cannabis.

En ese momento, el presidente señaló que: “hay interés económico, porque su Dios es el dinero. Es un tema que debe tratarse, ojalá nos ayude Hugo (López-Gatell)”.