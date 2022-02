Vuelven a tirar escombro

El ambientalista y representante de Salamanca blancos y Juan Manuel Díaz nuevamente denuncio el tiradero de escombro en un de las zonas que con anterioridad había limpiado y en la cual se habían retirado casi 20 toneladas de este material.

Luego de durar más de tres meses limpiando el are del río de escombro que se encuentra entre las calles Av. Cazadora y Av. Del Parque nuevamente la gente volvió a llenar esta zona de este material por lo que Juan Manuel hace un llamado a respetar su labor, en ese lugar que se recolectaron más de 20 toneladas de pura basura, mas los 4 camiones de escombro que se logro conseguir quien lo apoyara para retirar.

Juan Manuel recolecto cuatro camiones de puro escombro.

“Es una inconsciencia por parte de la gente que por no buscar un mejor lugar donde tirar el escombro de sus casas, vienen y la tirar aquí y pues eso daña la rivera del río y lo que yo busco desde hace casi un año es mejorar las zonas más contaminadas, solo pido que si no me ayuden no me echen mas basura”.

A lo largo de su labor limpiando el río Juan Manuel lleva más de 100 toneladas juntadas de basura, en las cuales se ha encontrado de todo, y una de las principales problemáticas es el escombro pues luego de que es juntado el traslado de este es muy difícil.

El fundador de Blancos Salmantinos y +, señaló que a trabajando en limpiar el río desde la colonia las Estancias hasta Cazadora, diario ha tenido que seguir recogiendo basura que la gente deja a pesar de que el lugar está limpio.

Pide que se sancione a quien tire cualquier tipo de basura al río.

Cabe señalar que el principal problema que se presento la asociación fue el de que la gente vuelve a tirar basura en donde ya se encontraba limpio, y que en varias ocasiones los pepenadores de basura al ver ya junta la basura la hurgaban para sacar el platico de ella y la volvían a tirar.

Por ello Juan Manuel Díaz hace un llamado a las autoridades municipales a que le ayuden a tener alguna medida para todos aquellos que tiran desperdicios en el bordo del rio, “no me desanimo porque me gusta ayudar a mi ciudad pero si es triste que uno limpia y la gente no tiene nada de conciencia, por ello ojala que la gente tenga un poquito de cultura y no está arrojando todo tipo de basura al rio”.

Juan Manuel limpian perola gente vuelva a tirar todo tipo de basura.