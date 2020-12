Ventas de diciembre desalentadoras

Diciembre había representado año con año una esperanza para los comerciantes de temporada, sin embargo la poca afluencia de personas en los espacios públicos de la ciudad y en los mercados municipales, en estos festejos atípicos han generado que las expectativas en las ventas se mantengan bajas y con un pronóstico desalentador para el próximo año.

No obstante, aunque la emergencia sanitaria por el Covid-19 y la crisis económica resultante han impactado negativamente al sector comercio, los vendedores de ocasión comenzaron a instalarse en varios puntos de la ciudad pese a los negativos presagios para recuperar su inversión.

La poca afluencia de personas pronostica desalentadora recuperación.

María de la Luz Acosta Hernández, empleada de una tienda de artículos de temporada, indicó que la afluencia de personas para la compra de productos navideños ha descendido hasta un 50%, en relación con años pasados durante el mismo periodo y al considerar las fiestas decembrinas la época en la que se genera mayor derrama económica.

“La mayoría de los días está muy solo, la gente no viene mucho a realizar sus compras entre semana, pero debo admitir que durante los fines de semana se generan un poco más de ventas, pero no se comparan a las de otros años, donde la gente venía y compraba árboles, esferas y luces”, explicó.

Algunos comerciantes como Fernando prefirieron surtirse con una menor cantidad de mercancía ante el riesgo de que no se le permitiera instalarse, “en esta ocasión me surtí de manera moderada, porque la verdad no sabíamos si nos iban a volver a cerrar o no”, indicó.

Los comerciantes invitaron a la ciudadanía a apoyar el comercio local mediante el consumo de sus productos y garantizaron a la población el cumplimento de los protocolos sanitarios.