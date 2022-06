Vandalizan Telesecundaria 380 por cuarta ocasión

La mesa directiva de padres de familia de la Telesecundaria 380 denunció robos a la institución, la cual ha dejado sin servicio de alumbrado y falta de agua a más de 70 alumnos. Piden intervención de las autoridades ya que no cuentan con una barda perimetral.

Durante la tarde noche del pasado martes, en la comunidad de San Juan de Razos, la mesa directiva que conforman los padres de familia informaron que fueron víctimas de los amantes de lo ajeno por cuarta ocasión, siendo las tres anteriores durante la temporada de la pandemia.

En este sentido, los padres de familia detallaron que al percatarse de este hecho, tanto la directora como más integrantes del comité de padres de familia, acudieron al Ministerio Público para realizar la denuncia correspondiente ante este robo de cableado.

“El problema es que aquí se robaron todo el cableado de la luz, y los niños no pueden tomar sus clases, también tenemos falta de agua, entonces nosotros hemos hecho el esfuerzo para reinstalar la luz, pero esto no tarda mucho porque vuelve a suceder lo mismo; otro de los defectos es que faltan muchos metros de barda, la cual la hemos solicitado pero no hemos tenido respuesta; queríamos ver la manera de que nos apoyen, para darle continuación y disminuir los robos a la escuela” externaron los padres de familia.

En este mismo sentido externaron que anteriormente han solicitado el apoyo con el gobierno municipal, pero dichas solicitudes no han tenido respuesta por parte del ayuntamiento. “Ya tiene un mucho tiempo, si gustan ver el tramo de una barda de lo que se solicita, y todos hemos cooperado, pero de que nos sirve si al final nos vienen a robar, y si no se atiende la problemática de la barda perimetral esto no va a tener fin”.

La matrícula escolar que se tiene en esta telesecundaria es de alrededor de setenta alumnos durante el turno matutino. La mesa directiva comentó que han solicitado la presencia de personal de seguridad en la comunidad, ya que dicen estar olvidados por el municipio, y lo que requieren es que se haya presencia en la colonia y sobre todo en el plantel educativo, esto luego de lo ocurrido con los estudiantes de la comunidad de Barrón.

“Si se requiere el tema de la vigilancia porque si nos alarma toda la situación que se vive en nuestra ciudad, no hay respuesta, tengo entendido que vinieron un día y ya no volvieron; En ese tema es complicado, ya que muchas escuela están metiendo solicitud al igual que nosotros; y meter el programa de vecino vigilante, estamos muy retirados de la escuela, creo que no hay donde un vecino pueda alojarse, y tener a uno dentro del plantel es muy complicado”, añadieron.

Ante esta problemática, los padres de familia, tendrán una resolución el día de mañana sobre si se les continuará dando las clases de manera presencial a los alumnos de la telesecundaria 380.