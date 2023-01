Van cuatro personas desaparecidas en los primeros seis días de enero en Salamanca

A seis días de haber iniciado el 2023, el Colectivo de Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, ha reportado cuatro salmantinos desaparecidos, con lo cual se tiene un aproximado de 84 personas desaparecidas.





La representante del Colectivo de Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos Alma Lilia Tapia, informó que este año 2023, en el municipio se han presentado más casos de personas desaparecidas, lo que continúa generando más trabajo para el colectivo.

La representante del colectivo comentó que durante los estos primeros seis días del 2023, se han presentado un total de cuatro casos de personas desaparecidas, en donde la mayoría de estos casos han sido mayormente hombres.

“Llevamos cuatro desaparecidos en lo que va de los seis días del presente mes, dos de ellos desaparecieron juntos; estas cuatro personas son originarias de Salamanca, solo que los familiares no han puesto su denuncia, dos de ellos no la han puesto por medio, porque hemos tenido amenazas”, explicó.

Lilia Tapia añadió que de acuerdo con el conteo del año pasado y en lo que va del presente año se han registrado cerca de 90 salmantinos desaparecidos, de lo cual, a muy pocos casos se les ha dado seguimiento.

“Estamos notando que no reportan lo que hay en Salamanca, en donde no avisan, que en Salamanca no revisan, no hay desaparecidos, pero sabemos que si hay, que su trabajamos, pero casi no hay reporte pero vamos a trabajar esto en la célula; del año pasado en Salamanca, tenemos entre 80 o 90 desaparecidos, de los cuales 60 pusieron su denuncia y a 20 les dieron seguimiento”, enfatizó.









Al término del año 2022, en el municipio de Salamanca se han localizado a un aproximado de 15 personas con vida y lamentablemente a dos de ellos sin vida.