Los mandan a descanso sin darles su sueldo

VALLE DE SANTIAGO, GTO. (OEM INFORMEX).- Con motivo de las disposiciones para prevenir el contagio del Coronavirus, las empresas mandaron a descansar a la mayoría de sus obreros, como en el caso de la empresa de Calcetines, conocida como la “Fábrica de los chinos”.

Obreros que laboran ahí informaron que los mandaron al descanso sin darles sus sueldos. Por ello piden que sí les dieron el descanso por la pandemia, pero que se les de cuando menos el salario mínimo legal en tanto no trabajen.

Y en los servicios a los empleados u obreros, hay descontento: “Esta fábrica es una bomba de tiempo que no toma en cuenta con seguridad e higiene, ni mantenimiento en sus instalaciones”. Expreso Saúl Nieto.

Explica que estaría bien que una dependencia gubernamental como protección civil Municipal o Estatal se diera una vuelta por la empresa y viera las instalaciones eléctricas y de gas, las calderas todas deterioradas por el paso del tiempo y por no darles mantenimiento adecuado.

*Trabajadores se quejan.

“Lo pedimos para que también la empresa mejore y sus trabajos salgan con mejor calidad, no cuentan con un comedor digno. En las planchas hay mucha grasa y agua sucia en el piso, los baños no tienen puertas, te sientas y se ve todo quien entra y quién sale, no cuentan con papel de baño uno mismo tiene que llevar de su casa”.

La fábrica de Calcetín es una de las más antiguas en Valle, tiempo durante el cual han tenido problemas con los trabajadores, han tenido el incendio de sus unidades, pero aún así sigue laborando en Valle de Santiago generando gran cantidad de empleos.