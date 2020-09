Cuentan policías con cámaras de video portátiles

VALLE DE SANTIAGO.- Ahora los elementos de Policía Municipal cuentan con cámaras de video para grabar las acciones realizadas durante el día de labores.

José Luis Lomelí Morales, Comisario de Seguridad Pública de Valle de Santiago dijo que un número grupo de elementos cuentan con estas cámaras que se están manejando y que vienen del programa FORTASEG del año pasado.

“Aparte de las cámaras de video vigilancia urbanas estamos incrementando los elementos de seguridad pública y la finalidad es de que cada uno de ellos cuente con una cámara que grave desde el inicio de su turno hasta el final con una estricta reglamentación interna, con la finalidad de que esta cámara no se apague, no se obstruya, y no se altere la información mientras este de servicio” comento el Comisario de Seguridad Pública.

“El policía no va a tener poder manipularla hasta que los técnicos encargados descarguen la información de lo que hacen”, explica el funcionario.

“Esto nos beneficiará de gran manera, el personal está viendo de esta forma las bondades y más que verlo como un perjuicio lo estamos viendo como una de las herramientas que nos va a permitir demostrar la certeza jurídica con la que se está haciendo” puntualizo José Luis Lomelí Morales.