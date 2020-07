Celulares portadores de virus y bacterias

VALLE DE SANTIAGO, GTO. (OEM INFORMEX).- En la actualidad el celular en los aparatos que más se usan de manera cotidiana, pues estos electrónicos se han convertido en una herramienta esencial para la ciudadanía.

Por lo que la jurisdicción sanitaria a través de su jefe Juan José Martínez piden que también se les ponga atención a sus aparatos y se limpia constantemente, pues son transmisores de virus y bacterias que pueden poner en riegos la salud y mas en esta época de pandemia.

Para limpiar estos aparatos tiene que llevar un pequeño seguimiento el usa de alcohol isopropílico o alcohol etílico al 70% o toallitas desinfectantes, desconectan y apaga el teléfono retira la carcasa o protector, los accesorios y los cables, usé un pequeño o toalla suave como las usadas para limpiar cámara o los lentes humedezca ligeramente una punta de la toalla con una pequeña cantidad de alcohol, limpiar suavemente la parte delantera y trasera del teléfono.

Evitar la entrada de humedad a través de las aberturas y no uses líquidos directamente en el celular, no rociar ninguna solución de limpieza directamente al teléfono, lavarse las manos después de limpiar el teléfono.

“Limpiar rutinariamente tu teléfono te puede ayudar a prevenir la soluciones de virus y bacterias por lo que se les hace llamado a toda la población para que en esta temporada de pandemia, este tipo de aparatos también requieren de ser constantemente sanitizados para evitar que por ellos viajan bacterias y virus” puntualizo Jefe de Jurisdicción Sanitaria.