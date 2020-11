Buenas ventas para comerciantes de alfiniques

VALLE DE SANTIAGO, Gto.- Pese al mal panorama que se tenía por las ventas ante el Covid-19, los vendedores de alfeñiques reportaron buenas ventas pues este fin de semana debido a la afluencia de personas en el jardín principal la cual aumentado, por lo que los comerciantes señalaron que han sido buenas ventas.

Luego de que en la semana las ventas estuvieron mal para los comerciantes de alfeñiques, la afluencia de personas al primer cuadro de la ciudad, con la visita a los puestos de ocasión, los altares dedicados a fieles difuntos, así como la tradición de pedir dulces, ayudaron a que las ventas a los comerciantes aumentaran de manera positiva.

Juana Ramírez, comerciante de ocasión dijo que la venta desde el día sábado unes fue buena para los alfeñiqueros “pensamos que este año nos iba a ir mal, pues esto de la pandemia nos ha pegado mucho, pero la verdad que este fin de semana si nos ayudo mucho, mínimo para sacar un poco más de lo invertido”.

A decir de los comerciantes, a comparación del año pasado sus ventas fueron diferentes, ya que para esta ocasión la inversión en la elaboración de sus productos fue menos, debido a que se tenía la incertidumbre de no saber si se iba a poder vender o no.

“Como no sabíamos si ibas a poder instalarnos como en el año anterior, pues decidimos hacer menos producto pues solo hicimos un 40% de alfeñiques, por lo mimos de no saber cómo iban a estar las ventas, pero pues no estuvieron mal ya que si pudimos sacar lo invertido” comento Juana Ramírez.