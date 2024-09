Urgente rehabilitación del camino hacia Uruétaro

Ricardo Maldonado Zurita, director del plantel CONALEP indicó que es de urgencia que se lleve a cabo la rehabilitación del camino principal que comunica hacia Uruétaro, ya que ha dejado diversos accidentes ante el mal estado en el que se encuentra.

“El camino no está muy bueno, últimamente si pudimos quitarle los lados un poco de lo que se viene de la maleza, se abrió un poco, obviamente los baches no se han podido quitar pero normalmente las gentes que estamos por ahí cerquita, le llamamos al “Señor de la Camioneta” y nos ayuda a tapar de vez en cuando los baches y no se ve tan mal el camino pero si ha tenido problema para los niños, ya que somos una escuela rodeada de comunidades, son los que tienen el problema más fuerte, la ida y venida de los chicos de la comunidad de 4 de Altamira y los que vienen de la colonia Infonavit 1 y San José ya que estos dos caminos y por el camino de acceso de la cárcel y Rastro que es donde se han presentado problemas hasta con camiones”, comentó Ricardo Maldonado Zurita, director del CONALEP.

Ante el mal estado que presenta actualmente el camino que lleva hacia la comunidad de Uruétaro, el director de este plantel educativo, indicó que algunos de los alumnos que acuden a recibir sus clases.

“Hemos tenido casos de dos chicos que han caído de sus motos por el mismo estado del camino, y desde hace unos días otro chico más sufrió este percance, no fue muy grave, solo un problema en una pierna pero si es debido a los baches de la camino principal. Es urgente la reparación. En el CONALEP somos más de 700 personas que vamos diario, no me quiero imaginar las personal de la cárcel, rastro, de la Colonia San José, Palo Blanco, Uruétaro y 4 de Altamira, es mucha la gente que circulamos diariamente por estos caminos”, explicó.

Como se ha dado a conocer a través de diversos vídeos que circulan en redes sociales que se han caído a un canal que se encuentra a un costado del camino principal, ya no quieren acceder a este plantel y comunidades. “Muchos de los camiones ya no quieren pasar por el problema que hay por esta vía de comunicación”.

▶️ Suscríbete a nuestra edición digital

Por último, el director del plantel comentó que otro de los problemas que tienen son con perros callejeros. “Otro problema que tenemos fuerte es el de los perros el cual es el que nos lo dejan ahí y nosotros tenemos una carrera que se llama conservación de medio ambiente y por más queramos llevarlos a otro lado, ellos les dan de comer, los tratan de cuidar, les sacan fotografías para ver si los adoptan. Ya hemos intentado con el municipio algunas opciones, pero no nos las otorgan porque no tenemos perrera municipal asi que entonces de alguna manera tenemos que continuar con esta problemática. De hecho hace poco los perros que estaban en la calle se le echaron encima a una persona que la pasar intentó pegarles y fue entonces cuando vigilantes de la escuela salieron a ayudarle y ese es el otro problema más urgente que tenemos”.