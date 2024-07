Habitantes de comunidades de la zona sur se unieron para rehabilitar el camino secundario hacia Uruétaro

Habitantes de las diversas comunidades de la zona sur, se están organizando para poder llevar a cabo la rehabilitación del camino secundario a Uruétaro mientras se resuelve el tema de la rehabilitación del camino principal.

“Es muy buena respuesta, todos están dispuestos a aportar y hacerle la presentación al alcalde con cuánto ellos pueden aportar y nosotros de igual manera tener apoyo de nuestra parte. La gente está respondiendo bien, he acudido a diversas comunidades con los representantes y también están de acuerdo para apoyarnos. Solo son pocas las comunidades que todavía no acudimos para tratarlos del tema; sí ya estamos utilizando el camino alterno pero también está en pésimas condiciones pero si es un poco más largo el tramo y preferible ir despacio y no batallar en irnos por el camino principal. Esperamos que nos apoyen y es que esta será la manera en que podremos arreglar la carretera porque esto nos está causando grandes problemas y ahorita esto se ve reflejado en nuestros vehículos”, indicó la habitante Altagracia Escoto González.

En este mismo sentido,añadió que esperan que todos los líderes de las demás comunidades puedan estar a favor, detalló que se encuentran en espera de que se resuelva el tema tras la reunión llevada a cabo el pasado viernes en la comunidad para abordar el tema.

En presidencia les comentaron que iban a tratar de convencer a los ejidatarios para que se pueda concretar la firma para iniciar con el proceso del camino. En este sentido, el titular deindicó que también se le podría dar un arreglo al camino secundario.na vez hecha la donación tendremos la certeza de que ya en un mes se pueda llevar a cabo la obra”, concluyó