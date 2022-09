Urgen mas plazas para médicos de segundo nivel en hospitales públicos

La presidenta del Colegio de Medicina del Estado de Guanajuato, Yolanda Vela, manifestó que hay carencia de plazas para médicos de segundo nivel en instituciones de salud pública en áreas como ginecología, pediatría, medicina interna, traumatología y anestesiología, lo cual hace insuficiente al personal para cubrir las demandas en materia de salud de los derechohabientes.

En entrevista para El Sol de Irapuato, destacó que no hay insuficiencia de médicos especialistas, sin embargo, dijo que hacen falta nuevas plazas en los hospitales públicos, ya que cada vez aumenta la demanda de salud ante el crecimiento de la población.

Dijo que la carencia de médicos de segundo nivel es en todos los niveles de gobierno y destacó que es fundamental la generación de nuevas vacantes en los hospitales, pues con ello se estaría al nivel de las necesidades de la población en materia de salud.

"De los que son del área de segundo nivel el problema es que no hay plazas, como ginecología, pediatría, medicina interna, traumatología y anestesia, hay otros que son de tercer nivel, faltan plazas en todos los niveles, no es que no tengamos médicos sino que faltan plazas".



La presidenta del Colegio de Medicina del Estado de Guanajuato, refirió que además de mas médicos de segundo nivel también es importante ampliar el número de consultorios médicos, ya que hay ocasiones en que están saturados y se complica dar la atención al total de la derechohabiencia que requiere atención médica en un mismo momento.

Por ello, hizo un llamado a las autoridades a hacer un esfuerzo para ampliar las plantillas de médicos, pues con ello se podrá avanzar en materia de salud pública, ya que es una de las principales demandas de la ciudadanía.

"Somos insuficientes, si vas a una institución de salud, llegas a un consultorio y tiene 40 anotados para seis horas, debería haber más consultorios con el fin de que se pudiera dar mejor atención a nuestros pacientes".