Urge estado a construcción de nueva clínica del IMSS en Guanajuato

La demanda de pacientes tanto en hospitales públicos como privados de Guanajuato, la saturación en las camas, quirófanos y el equipo médico en general, reflejan la urgencia de que se construya una clínica más del IMSS en el corredor industrial, dijo el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez.

Comentó que los servicios son insuficientes ya que desde que entró el actual gobierno federal no se ha puesto “ni un ladrillo” en la entidad y eso afecta al bolsillo de los ciudadanos porque muchas de las veces tienen que cubrir por sí mismos sus servicios de salud.

En el caso de hospitales de municipios como Irapuato y Guanajuato aseguró que están en la misma situación de insuficiencia además de que instalaciones de hospitales como IMSS e ISSSTE no han crecido.

“No se nos ha dado a conocer que eso se haya concretado, entonces sí tenemos de alguna manera la rectoría, pero también ellos tienen autonomía en cuanto a su presupuesto y sus proyectos y sería muy bueno que nos dieran a conocer y que toda la población se enterara que pudiera estar creciendo el IMSS”, comentó.

Esto pese a que el compromiso del gobierno federal de construir una clínica en Guanajuato ya tiene varios años y que hasta el momento no se ha definido dónde se va a instalar la nueva clínica del IMSS.

“Ya llevan mucho tiempo haciendo las gestiones previo a la pandemia incluso y finalmente en estos cuatro años de administración federal no vemos un tabique pegado construido, una sola clínica o institución de otras instituciones para los guanajuatenses”

“No ha habido presupuesto, no ha habido crecimiento, no ha habido infraestructura y eso se refleja en que hoy nuestros hospitales y muchos hospitales privados que atienden el público en general también están teniendo mucho trabajo, pero porque hay diferimientos y tiempos de espera en otras instituciones”, agregó.