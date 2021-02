Urge Diego Sinhue a federación respuestas claras sobre desabasto de gas natural

León, Gto.- Diego Sinhue Rodtíguez Vallejo hizo un llamado urgente al gobierno federal para que dé respuestas claras sobre el desabasto de gas natural que están resintiendo las industrias, lo cual las ha llevado a parar momentáneamente su producción. Expresó que si antes las compañías han hecho pausa y mantenido los empleos, en esta ocasión, si se alarga la escasez de gas, sí podría haber efectos negativos en el empleo.

El gobernador de Guanajuato señaló que ha estado en constante diálogo con las empresas del sector automotriz que “nos reportan paros técnicos. Tuvimos una reunión de trabajo intersecretarial, Desarrollo Económico, Medio Ambiente, Gabinete de la Secretaría de Gobierno y el presidente del Clúster Automotriz, para ver las afectaciones que han tenido y sí nos reportan paros técnicos por la falta de gas”.





Por eso dijo que “estamos haciendo un llamado a la federación por parte del sector automotriz y el nuestro, de que se pueda revisar a la brevedad el suministro de gas en el estado”.

Rodríguez Vallejo agregó que el sector automotriz en Guanajuato está conectado y que los problemas que se generan en una parte producen conflictos en la producción de la entidad. “ Parte de los que vimos con el Clúster fue que no solo son empresas que están aquí; la cadena automotriz está muy ligada en todo el país, puede ser que aquí no tú no tengas problema, pero en el Norte no hay gas, donde está tu distribuidor hay una pieza fundamental para la cadena de producción y si no te llega esa pieza paras la planta”.





De Viva Voz...

“La respuesta de cuánto duraría esta situación es del gobierno federal, nosotros estamos urgiendo esas respuestas, para que nos den certeza y sobre todo a las empresas, del posible duración de la escasez de gas”: Diego Sinhue Rodríguez Vallejo

“No es solo que pasa aquí, sino lo que pasa en todo el país, es decir está interconectada, nos pasó con la pandemia, cuando paró Estado Unidos, tuvimos que parar porque no mandan las piezas para armar aquí los coches y los motores, es un tema que se nos abre un espectro más allá de Guanajuato” , indicó el ejecutivo estatal.

Sobre las afectaciones económicas en las empresas asentadas en la entidad, comentó que “aún no están cuantificadas; pero nos preocupa mucho la protección de los empleos. ya nos ha pasado antes que las plantas automotrices paran y mantienen la planta laboral, pero si esto se alarga pues sí tendrá consecuencias económicas graves. De momento no tenemos una cifra”.

Indicó que a través de la GOAN, la Asociación de Gobernadores del Acción Nacional y la Alianza Federalista, “los gobernadores pedimos una reunión con el gobierno federal para ver soluciones al respecto. El presidente decía que venían buques con gas, queremos saber sobre todo los tiempos, cuándo llegan, qué podemos hacer. Esto es algo inesperado, algo que no teníamos en mente que pudiera pasar en corto plazo, pero ya es una realidad y tenemos que irnos acostumbrando: pasó lo de la gasolina, ahora lo del gas y la la luz”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Alerta Medio Ambiente por usar combustóleo

REFINERÍA

Por otro lado, Sinhue Rodríguez reiteró su preocupación por el aumento de la quema de combustóleo en la refinería de Pemex en Salamanca. “Desde hace algunos años se había avanzado para dejar de usar éste y disminuir la contaminación, pero ahora se está volviendo a dar por esta falta de gas”.

Ante esto, el gobernador expresó que urge un plan energético para Guanajuato “por eso yo urgí, desde la vez de la gasolina, armar un plan energético y ese plan se está trabajando y parte de las inversiones que han llegado ya de energías renovables, pero son inversiones que llevan tiempo, no se ponen en seis meses, ni en un año, es una estrategia a mediano y a largo plazo de ser autosustentables, pero esto es como un recordatorio de que no podemos dejarlo pasar”, finalizó.