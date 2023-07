Un riesgo la desaparición de las Normas Oficiales Mexicanas en salud: Daniel Díaz

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex).- La suspensión de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de salud representa un riesgo, pues cada persona estaría haciendo lo que quisiera y la vida de muchas personas podría ponerse en peligro.

Así lo manifestó el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez , quien dijo que él esperaba que hubiera una contrapropuesta a la suspensión de las Normas Oficiales Mexicanas, pero al no haberlas se quedan huecos que podrían poner en riesgo la vida de las personas.





En entrevista durante su visita a Irapuato, Daniel Díaz reconoció que algunas Normas Oficiales Mexicanas en materia de salud estaban obsoletas, pero la solución no era eliminarlas, sino actualizarlas para tener protocolos estandarizados en el país y no que cada quien pueda ahora aplicar un método, pues ya no hay norma que diga lo contrario.

“La verdad es que en la práctica son una gran ayuda para la referencia del médico o de la enfermera para brindar atención basada en las mejores prácticas que se conocen en el mundo, basado en los mejores protocolos de atención a las personas, hay normas en ingeniería, hay normas en arquitectura, hay normas en la plomería, incluso, entonces por qué no haberlas en la medicina”, cuestionó.

El secretario de Salud de Guanajuato puso como ejemplo la práctica de cirugías plásticas, que se llevaban a cabo bajo una Normal Oficial Mexicana y ahora ésta ya no está vigente.

“Tenemos que actualizarlas, tenemos que mejorarlas, tenemos que revisarlas con cierta frecuencia, pero sí tiene que haber una guía para el prestador de servicios médicos profesionales y técnicos, porque si no, cada quien va a hacer las cosas como quiera; un ejemplo de ello es la cirugía plástica: si no lo regularizas, imagínense; los trasplantes pueden ser de muchísimo riesgo y nadie ha volteado a ver eso, el tratamiento inmunosupresor, la misma cirugía, los mismos centros que se certifican para procurar órganos y tejidos.

“Yo le veo riesgo, estoy esperando a que surja lo que va a sustituir esta suspensión de normas, pero mientras no haya algo mejor, tenemos que seguir volteando hacia las normas”, señaló.

Las Normas Oficiales Mexicanas consideraban, entre otras cosas, los nombres de medicamentos, su manejo, el tratamiento y al desaparecer esto quedará a decisión sólo del médico la aplicación de los fármacos.

Además, las guías de práctica clínica deben hacerse bajo protocolos establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas e incluso la propia Ley General de Salud establece que “el personal médico debe apegarse a las normas vigentes para el desempeño y manejo de los pacientes”, pero al desaparecer éstas, cada quien podrá aplicar el tratamiento que considere.