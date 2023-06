Toma protesta dirigente estatal y municipal de "Esperanza Con Marcelo"

Víctor Hugo Delgado Montes tomó protesta como dirigente estatal de la expresión "Esperanza Con Marcelo", así como también de dirigentes municipales y estatales, para promover la imagen del ex Canciller de cara a la a la elección del candidato de Morena a la Presidencia de la República, mismo que se elegirá a través de una encuesta.

Diana León, dirigente nacional de la Expresión “La Esperanza por Marcelo” visitó el municipio de Salamanca, para dar a conocer los perfiles que formarán parte de los coordinadores distritales y municipales. Durante la toma de protesta se designó a 15 coordinadores municipales quienes durante 80 días tendrán acercamiento con la ciudadanía salmantina.

“El motivo de nuestra visita es porque tomamos protesta a nuestros coordinadores, primeramente, a nuestro coordinador estatal Víctor Hugo Delgado Montes, quien nos ayudará a coordinar nuestras tareas, a su vez a nuestros coordinadores distritales y municipales de nuestra expresión; somos varias expresiones y diferentes asociaciones que apoyamos a Marcelo, Nosotros nos organizamos en el país para difundir y llegar más a la ciudadanía y platicar porqué con Marcelo sí. Es para que la gente sepa el por qué debe de encabezar los comités de la cuarta transformación”, indicó.

Tras la toma de protesta 15 coordinadores distritales y municipales “La Esperanza con Marcelo”, que se encuentran, tanto en el corredor industrial, y en los 46 municipios del estado de Guanajuato. En los municipios de Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas y Villagrán, tomó protesta María del Socorro Navarro.

“Los que somos simpatizantes de Marcelo, lo que nos garantiza es que somos personas que nos movemos con nuestros propios recursos, somos ciudadanos que decidimos que nuestros recursos, tiempo y económicos y sobre todo con mucho entusiasmo apoyar este movimiento; también lo que nos diferencia es el entusiasmo, alegría, dedicación porque donde sea que vayamos siempre, llegamos y platicamos con los compañeros porque más que una instrucción es una invitación a que nos ayuden”

Dicha encuesta se realizará del 28 de agosto al día 6 de septiembre, en la cual se realizará cuestionamientos sobre las personas que se postularon en esta candidatura al gobierno. Diana León explicó que él iniciará el lunes a recorrer el país, y lo que quiere es el acercamiento con las y los ciudadanos. A él le queda claro que en su gran mayoría coincide en las necesidades, en donde la principal es el tema de seguridad, salud y educación; estos son los ejes fundamentales, sin embargo, nos están avisando en donde haga visitas a ciertos municipios”.

Cabe mencionar, que en días pasados, circularon imágenes en donde el departamento de vialidad, realizó la colocación de una lona manifestando el apoyo hacía el movimiento que es realizado por Adán Augusto. A lo que los dirigentes de este movimiento, explicaron que para estos hechos no se deben de utilizar los recursos del erario público.

“Esto no debe de hacerse, es algo lamentable que se haya suscitado este hecho, todo lo vamos a documentar, creo que debemos entender que no se debe de burlar a la ciudadanía. Hemos recibido muchas quejas, y nuestra función como ciudadanos es hacer estas denuncias, porque el erario público es para lo que es, no para usos personales”, explicó Diana León.

De igual manera el Coordinador Estatal, Víctor Hugo puntualizó que, “hay que reconocer los errores y esos vicios, creo que se debe de reconocer el error y no tenerlo que hacer, tratar de hacer las cosas en cancha pareja, fomentar la democracia y la decisión de la gente; los invito a que reconozcan que cometieron un error y que nos dejemos de demandas y alegaloides y aceptemos las cosas como son y la legalidad del proceso, juguemos limpio y con transparencia”, finalizó.