Suspenden al padre Chabelo, sacerdote leonés que negó al Papa

León, Gto.- El sacerdote leonés José Isabel Macías Alcalá, conocido como el padre Chabelo, fue suspendido del oficio sacerdotal, por lo que cualquier celebración que pueda oficiar no tiene validez.

La Arquidiócesis de León informó a través de su cuenta de Facebook sobre la suspensión que tiene e su contra el padre Chabelo, pues hay un proceso canónico en su contra y además fue denunciado penalmente luego de presuntamente haber negado al Papa Francisco y posteriormente haber declarado que el fin del mundo ocurriría en durante 2020 o a más tardar en 2021.

El padre Chabelo ejercía su oficio sacerdotal en la parroquia de El Centenario, en La Paz, Baja California, sin embargo, tras conocerse sus declaraciones, el Obispo de La Paz, Miguel Ángel Alba Díaz, informó en julio pasado que el sacerdote leonés tenía una suspensión Ad Divinis, por lo que las misas y bautizos celebrados por él no tenían validez.

La alrta se envió a varias Diócesis del país, por lo que la Arquidiócesis de León anunció sobre esta suspensión, por si el sacerdote regresaba al municipio y quería ejercer su oficio sacerdotal, se supiera que no tiene ninguna validez.

“Se informa de la suspensión del P. José Isabel Macías Alcalá, Misionero de la Natividad de María. Lo anterior conforme al Derecho Canónigo en su Libro VI de las Sanciones en la Iglesia, Parte I de los delitos y penas en general, Título I del castigo de los delitos en general”, se lee en el comunicado dado a conocer por la Arquidiócesis de León.

Además, la Arquidiócesis de León llamó a la feligresía a que si tenían alguna duda, se comunicaran a las oficinas de la Cancillería de la propia Arquidiócesis, en caso de que hubieran tenido algún servicio por parte del padre Chabelo.

E pare José Isabel Macías Alcalá tiene más de 10 años de radicar en Baja California y las últimas noticias de él que se tienen son que presuntamente sigue predicando en Ciudad Constitución, en ese mismo estado, según lo informó el propio Obispo de la Paz en un mensaje que circula en redes sociales.

“Sé que andas por Ciudad Constitución con señora Medel y el grupo que la apoya; conviértete, vuelve a la obediencia que juraste a tus superiores, vuelve a reconocer la legitimidad del Santo Padre Francisco. No hagas una iglesia cismática, no te separes, no crees divisiones en el seno de la comunidad”.