Sube el precio del huevo a 45 pesos por kilo

En las últimas semanas, el kilo de huevo blanco ha subido hasta siete pesos, ya que paso de costar entre 36 y 38 pesos por kilo a venderse hasta en 45 pesos; hecho que sigue sin dar tregua al bolsillo de las amas de casa quienes aseguran que mientras los productos de primera necesidad siguen subiendo, los salarios seguirán siendo insuficientes.

Andrea Montoya, vendedora de abarrotes explicó que con la llegada de la Cuaresma también aumenta el consumo de huevo entre la población y es que ante los elevados precios de los mariscos y por seguir la costumbre de no consumir carnes rojas, muchas familias optan por consumir huevo, aunado a ello también es ingrediente imprescindible de las comidas de cuaresma.

“En realidad los distribuidores no nos dan una razón especifica de porque aumentó, ellos dicen que esta escaso y quien sabe haber si mañana que nos vuelva a surtir lo traiga más caro; paso de costar 32 a 37 y ahora en 45”dijo Andrea Montoya.

Por su parte Martha Ortega quien es ama de casa señaló que “los precios están muy altos cuando no sube una cosa sube otra, antes decían que comías puro huevo cuando no tenias dinero, pero ahora el huevo también está muy caro, ya no sabes que comer si carne o verduras por que todos los precios están igual de elevados y en tanto los salarios siguen igual, dicen que subió pero con todo por las nubes ese aumento no sirve de nada” dijo.

Con este aumento, el huevo se suma a los productos de la canasta básica con tendencia a la alza en los precios, tal es el caso del limón que sigue entre los 60 y 70 pesos, chile serrano que en las últimas semanas ha incrementado su precio a 40 el kilo, además de las mojarra que por temporada incremento su precio hasta 120 pesos por kilo.