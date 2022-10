Sistema penal ha quedado rebasado; proponen revisión

Karla Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, y el investigador y académico del CIDE, Gustavo Fondevila, coincidieron en que debe repensarse la pertinencia del Sistema de Justicia Penal, pues actualmente los ministerios públicos están saturados por la atención de delitos de menor impacto, como robos y narcomenudeo, lo cual impide realizar labores de investigación profunda y así atender y atacar ilícitos como la delincuencia organizada o las desapariciones.

Durante su participación en el panel Hallazgos 2021, realizado por México Evalúa, Karla Quintana señaló que es momento de preguntar qué tipo de sistema de justicia se quiere tener, pues lo que debería de funcionar como un sistema nacional de investigación y donde la Fiscalía General dela República debería coordinar estos trabajos, en la realidad cada estado trabaja por su lado y eventualmente se dan trabajos coordinados, pero son pocos los casos.

“Sí nos tendríamos que estar preguntando en este país qué sistema de justicia queremos tener. ¿Queremos tener dos sistemas, uno que atienda a los delitos de menor impacto y otros de graves violaciones a derechos humanos? Tenemos que discutir si cuestionamos al federalismo en temas de graves violaciones a derechos humanos.

“Por ejemplo, la señora a la que le desaparecen a su hijo en Tamaulipas y es de San Luis Potosí, entonces si los fiscales tienen buena voluntad y como no hay una coordinación por la Fiscalía General de la República, que la debería haber, porque no hay las bases de datos que debería tener la Fiscalía General de la República, yo sé que hay fiscales que hacen su esfuerzo y entonces si yo me llevo bien con un fiscal vecino, ‘oye, pásame la información’, pero no se trata de eso, es un sistema y se trata de resolver una crisis de ese tamaño, entonces no podemos pensar que teniendo una realidad extraordinaria, lo que ha sido el sistema ordinario va a funcionar, pues no ha podido, no ha sabido, no ha querido y nos ha faltado”, dijo Karla Quintana.





Coinciden es que es necesario analizar al sistema de justicia penal.





Además, señaló que se debe empezar a cuestionar al artículo 21 de la Constitución “y el monopolio de la investigación; sé que eso no les gusta, pero hay que decirlo, justamente para tener mejores resultados en diferentes niveles”.

La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda dijo que se ha caído en un esquema en donde pareciera que disminuir porcentajes de ciertos delitos es lo ideal para dar la percepción de mejorar la seguridad, lo cual es una apreciación incorrecta, pues los delitos de alto impacto siguen en las calles.

“¿Para qué fue creado el sistema de justicia penal? ¿Es para tener más sentencias? Yo diría que era para tener o garantizar el acceso a la justicia del mayor número de personas, pero esa respuesta que no hemos logrado”.





Ministerios públicos saturados





Por su parte, Gustavo Fondevila aseguró que los ministerios públicos están saturados de delitos leves, como robos y narcomenudeo y explicó que esto se debe a una respuesta fácil que han hecho los gobiernos, que es mandar a más policías a las calles, aunque eso no se ha traducido en disminución de delitos de alto impacto.

“La gente lo que quiere es más policías en la calle, está harta de ser victimizada y la política pone a más policías en la calle. ¿Nos van a traer un fraude financiero los policías? No, nos van a traer delitos cometidos en la calle, robo y narcomenudeo, después no podemos quejarnos que las fiscalías estén totalmente sobrepasadas y saturadas de delitos que no necesariamente importen tanto en términos de impacto social, ahí hay un cuello de botella brutal, porque la política responde lo que cree que la gente necesita, que es un policía en cada esquina, pero no es la solución”.

Por ello, académico e investigador en materia de seguridad pública y justicia penal del CIDE señaló que los ministerios públicos reciben de 10 a 14 casos de robos y narcomenudeo al día “y esto reduce su función al proceso administrativo de esos casos, es complicado pedirle a ese fiscal ‘por qué no investigaste casos muy complejos’ y dirá ‘yo trabajo con lo que me trae la policía’, así funcionan la mayor parte de las fiscalías de nuestro país y del mundo, funcionan así, yo trabajo con lo que me da la policía, yo trabajo con lo que viene, de hecho trabajo con las pruebas de la policía”.

Por ello, dijo que se tiene que repensar hasta dónde este esquema debe continuar, pero los datos y la realidad han señalado que más detenidos no necesariamente es sinónimo de reducción de la incidencia delictiva, sobre todo la de alto impacto.