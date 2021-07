Sin presupuesto para el tren interurbano

GUANAJUATO, Gto; El secretario de Finanzas, Inversión y Administración, Héctor Salgado Banda, informó que ni en el estado o la Federación, hay recursos para la construcción del tren interurbano.

El proyecto, que se ha visto frenado desde hace varios años, tiene como objetivo conectar a los municipios de la zona industrial de Guanajuato con el estado vecino de Querétaro.

Aunque ha habido mucho interés por parte del sector industrial, debido a los beneficios que traerían, son necesarios al menos 20 mil millones de pesos para su construcción.

Salgado Banda, coincidió en que el proyecto sería de suma importancia y uno de los más rentables a nivel mundial, pero por el momento no hay la solvencia económica para llevarlo a cabo.

“Yo no creo que ni la Federación tenga dinero para ese tren, yo creo que podría ser el hitazo, creo que podría ser el tren o el proyecto, si el tren más rentable, el único rentable, uno de los más rentables del mundo pues por tantas ciudades que pasa, por la movilidad que se tiene”.

El funcionario estatal comentó que por el momento no se ha contemplado destinar recursos de las deudas públicas contratadas para la ejecución del proyecto.

Salgado Banda agregó que mientras la Federación no tome con seriedad el proyecto, será muy complicado que en próximos años los estados de Guanajuato y Querétaro estén comunicados por medio de este tren.

“Si la Federación no da un visto bueno, no da un banderazo serio, yo no veo que el estado pueda llevar a cabo ese proyecto que es multi, multimillonario”, finalizó.