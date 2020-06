Si no hay alianza de sectores público, social y privado seguirá entrampada economía

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Raymundo Gómez García afirmó que la salida a la crisis sanitaria y económica que cada vez está más complicada es una alianza de los sectores público, privado y social y en Guanajuato se está trabajando en ese sentido.

Manifestó que en Guanajuato existe una clase media muy afectada y esta “es casi el motor de la economía en México y no ha podido superar esta situación que esta ya esta muy mermada”.

Cada vez está más complicado el panorama....

“Yo creo que debemos tener objetivos con planeación muy puntuales y que los tres niveles de gobierno junto con la sociedad y los empresarios estemos en un solo camino para alcanzar la reactivación económica”, puntualizó.

Advirtió que la situación económica es todavía muy critica y los problemas colaterales apenas van a empezar se percibirse. “No hemos llegado a tocar fondo, porque tenemos una crisis de salud latente y cada vez esta más alta. No se ha llegado a un pico de contagio”.

Expresó que uno de los sectores más afectados es el turismo que aun no puede abrir y genera importantes divisas así como empleos directos e indirectos.

Mientras el problema de salud no se componga y no se tenga tenga la claridad en el entorno macro económico no se podrán abrir las cadenas productivas que generan el empleo más alto y la movilidad de la economía que es ya urgente que se reanime.

“Conforme se vaya avanzando, esto se va a ir agravando...aunado a que se debe tener una recuperación económica...si no vamos juntos, sociedad, organizaciones civiles y los tres niveles de gobierno cada vez sera más complicando”, insistió.