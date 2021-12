Sería un balazo en el pie para GM impedir vida sindical en Silao: Smith

General Motors debería tener una participación más activa en el proceso para definir la vida sindical que deberá adoptar la empresa en su planta de Silao, pues de otro modo se estaría dando un “balazo en el pie”, ya que de no garantizar el respeto a los derechos laborales, como lo marca el T-MEC, podría acarrear no sólo investigaciones, sino hasta sanciones por parte de las autoridades de México y de Estados Unidos.

Así lo dio a conocer Kenneth Smith Ramos, quien fue jefe de la Negociación Técnica del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), quien en entrevista exclusiva con Organización Editorial Mexicana aseguró que él no ve que haya una colusión de General Motors con algún sindicato para imponer o impedir a alguna representación sindical, pero sí dijo que la empresa debe tomar un papel más protagónico para llegar a un acuerdo en el conflicto laboral que aún perdura.

“Aquí el riesgo, de alguna manera, de no permitir que los trabajadores se organicen bajo el sindicato que ellos han escogido, lo único que sucedería es que sería un balazo en el pie para la empresa, pero yo no creo que activamente ellos estén buscando obstaculizar el desarrollo de la vida sindical de la planta, porque saben que pueden estar sujetas a represalias directas por el gobierno de Estados Unidos, saben que el reflector está sobre la empresa y que la situación no se ha resuelto”, expuso.

Kenneth Smith explicó que en caso de no darse un acuerdo para que haya una representación sindical dentro de General Motors, en Silao, y donde los trabajadores aleguen que no hay un respeto a sus derechos laborales, las autoridades de Estados Unidos y México podrían volver a intervenir y todo se dirimiría en un panel internacional, en donde el resultado arrojaría no sólo la determinación que se debería tomar para el tema sindical, sino que acarrearía sanciones para la empresa.

“Ahora sí se podría ir el caso hasta un panel y una resolución que arroje diversas posibilidades, como sanciones específicas sobre esa planta, como que les retiren la preferencia arancelaria a los vehículos que exporten a Estados Unidos y que eventualmente, si sigue habiendo reincidencia en este sentido, que pudieran prohibir que los productos de esa empresa pudieran ser exportados a Estados Unidos”.

¿En qué estatus está el proceso de General Motors?

Kenneth Smith explicó que nunca había sucedido una situación en este sentido, en la que un sindicato haya sido rechazado, sobre todo en el marco de una discusión entre México y Estados Unidos.

El exjefe de la Negociación Técnica del T-MEC dijo que en un primer momento todo se resolvió de manera rápida, porque hubo una queja en Estados Unidos por parte de sindicatos que mencionaron irregularidades, México ya tenía ese antecedente y lo aceptó, se llegó a un acuerdo de reponer la votación para elegir a la representación sindical y por ello el tema no llegó a un panel internacional.

Sin embargo, Kenneth Smith señaló que ahí no terminó el asunto, más bien, apenas iniciaba y por ello si en Estados Unidos o los trabajadores de General Motors ven que no hay respeto a la vida sindical en la empresa, pueden volver a señalar estas violaciones y reactivar el proceso.

“Los resultados de la votación y el contrato colectivo y el interés de los trabajadores de continuar con el sindicato anterior, eso ya es una decisión dada que rechazaron al sindicato anterior, fue confirmada y verificada por todos estos observadores nacionales e internacionales y así lo declaró como tal la Secretaría del Trabajo, ahí no habría vuelta de hoja”.

“El problema sería si hay una situación en que si el sindicato o la planta no se están poniendo de acuerdo en cómo operaría un nuevo sindicato o si hay alguna duda respecto a los derechos de los trabajadores de cómo están seleccionando este nuevo sindicato y cómo va a aplicar un nuevo contrato colectivo de trabajo, entonces ahí podrían argumentar los trabajadores ante las instancias nacionales que no se están respetando sus derechos laborales y las organizaciones, los grupos con los cuales se trabajó en Estados Unidos y que fueron los que presentaron la demanda original ante el gobierno de Estados Unidos podrían volver a hacerlo”.

No es conveniente

Para Kenneth Smith, ese camino no es el conveniente, pues quien saldría perdiendo es la empresa. Por ello dijo que debería haber una participación más activa para destrabar esta situación, pues de lo contrario la mira se volvería a poner en ella a nivel internacional.

“Sí existe la posibilidad de que se pudiera reactivar un caso si es que no se solucionó por completo en la primera instancia; sería un poco riesgoso, no creo que lo esté impulsando la empresa activamente”.

El Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz ha acusado que General Motors no les ha tomado en cuenta en el proceso de registro para contender por dirigir la vida sindical de la empresa en Silao, por lo cual han señalado que habría cierto favoritismo para con la Confederación de Trabajadores de México, sindicato que a pesar de que en la votación de agosto fue manifestado su rechazo por parte de los trabajadores de la planta para que los represente, ha anunciado que contenderá de nueva cuenta en el proceso con una planilla y por ello ven suspicacia de que la empresa automotriz no haga un pronunciamiento sobre este conflicto que aún permanece y que pinta para que vaya para largo.

(Con información de Oscar Ramos|El Sol de León y Oscar Reyes|El Sol de Irapuato).