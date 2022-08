Seguro Catastrófico sólo de ser necesario

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).- El seguro catastrófico no ha sido necesario activarse, ya que las lluvias han sido benéficas en el estado de Guanajuato durante las últimas semanas, señaló el mandatario estatal Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

En entrevista al inaugurar el Primer Congreso Iberoamericano para el Empoderamiento de las Juventudes, el titular del ejecutivo estatal sostuvo que, si bien las lluvias registraron un retraso, a la fecha han sido las esperadas e incluso se estima estas continúen, lo que permitirá al sector campesino lograr buenas cosechas, mientras que las presas acumularán niveles óptimos.

Sin afectaciones al campo por falta de lluvias extemporáneas.

“Vemos una recuperación en las últimas semanas, la presa Solís está por arriba del 74 por ciento, igual que la de La Purísima, La laguna de Yuriria anda rondando en el 50 por ciento y la de San Miguel al 50 por ciento, lo que nos habla que, a pesar de no ser un año bueno en lluvias, no es un año malo, ya que no alcanzaremos el histórico”, explicó.

Rodríguez Vallejo mencionó que de acuerdo a los reportes meteorológicos aún faltan una temporada de huracanes importantes que beneficiarán a la entidad en cuento a la captación de agua.

No obstante, comentó que se han presentado algunos encharcamientos si bien menores, pero si se han registrado sobre todo en el municipio de León. “El dren Abasolo está completamente sin problemas hoy públicamente quiero felicitar a la alcaldesa porque hizo una limpieza del dren y que ha permitido que no tengamos desbordamientos, no cantamos victoria, pero va bien el tema”.

Precisó que la zona del noreste y noroeste son dos de las regiones donde las lluvias no han sido tan copiosas, por lo que confió en que en los siguientes días estas regiones presenten mayores lluvias.

“Creemos que va a ser un año positivo de lluvias. Más de 22 mil campesinos dependen del distrito de riego 011, uno de lo más grades y no dependen 100 por ciento de las lluvias. Los que siembran por temporal son los que les afecta, y es por que las lluvias llegaron muy tarde, pero se les ha estado apoyando con fertilizantes para que siga la siembra y veremos cómo llegan las cosechas y recuerden que tenemos seguros cobertura, que es el que trabajamos con los campesinos que en caso de desastres ya sea por inundaciones o sequias donde se les paga para que no pierdan y vuelvan a sembrar”, manifestó.

Se alista presupuesto para el estado

Por otra parte, dijo que el consolidar el proyecto de agua, reforzar la infraestructura educativa y fortalecimiento de las policías municipales son de los temas prioritarios para revisión en el presupuesto del próximo año y que son de las solicitudes que harán a los diputados para que desde el gobierno federal se priorice a Guanajuato.

En ese sentido, enfatizó que la nueva deuda pública que contraerá el estado será para el siguiente año y dependerá de cómo se integra el recurso económico para Guanajuato, y que se conocerá antes de 8 de septiembre.

“El gobierno federal tiene hasta el 8 de septiembre para presentar a la cámara de diputados el presupuesto, y a su vez esta instancia aprobar primero con la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, tienen como fecha límite el 15 de noviembre y a partir de ahí nosotros tenemos hasta el 28 de noviembre para presentar nuestro presupuesto y sea aprobado antes de terminar”, refirió.