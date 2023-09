Sector comercial de Salamanca, no se verá beneficiado con las fiestas patrias

Ante las festividades patrias del fin de semana, el comercio local dijo que no se verá beneficiado ni tampoco fue convocado por las autoridades municipales, Eduardo Jiménez Bárcenas, presidente de Pro Dignificación del Centro histórico, dijo que en su mayoría el comercio convocado fue foráneo.

“Esas ventas son les mejoran al comercio local, porque llegan comerciantes foráneos y ambulantes y luego los negocios propios que se ponen para la cena del 15 no hay derrama”, comentó el presidente de Pro Dignificación del Centro Histórico, Eduardo Jiménez Bárcenas.

El gobierno municipal ha dado a conocer que para ellos, lo importante es apoyar al comercio local, para poder ir mejorando las condiciones económicas del municipio, sin embargo este sector municipal dice no ser tomado en cuenta para ciertos eventos.

En esta ocasión el apoyo que se les daría sería de manera directa e indirecta durante las festividades del 15 y 16 de septiembre, sin embargo, comentan que no han sido tomados en cuenta.

“No se nos tomó en cuenta, y esto no repercute en nada, porque se cierran las calles temprano y la gente ya no va, la gente va al evento y no al Comercio; necesitamos fluidez, cierran la calle Juárez, Zaragoza y desde la Parroquia es un caos y tendría que haber una estrategia de movilización”, manifestó.

El presidente de Pro Dignificación del Centro Histórico, comentó que ante tales acciones se ven afectados y es necesario que se pueda generar una estrategia o un proyecto en concreto para que se puedan ver beneficiados de manera adecuada como proyectan en la presente administración municipal. El comercio local no se ve favorecido porque los comerciantes son de asociaciones que no pertenecen a Salamanca.