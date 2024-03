Se presenta en Salamanca la galería 'Sin Hijos 20 Respuestas'

El Centro de las Artes de Guanajuato presenta la exposición fotográfica Sin Hijos, 20 respuestas, de la artista Judith Romero, director proyecto que comenzó hace 10 años con el propósito de exponer las vidas y las voces de las mujeres que decidieron no tener hijos.





La expositora señaló que el objetivo de este proyecto es que la gente entienda la decisión que tomaron las mujeres al decidir no tener hijos al mundo.





“El proyecto lleva 10 años el cual en su inicio tenía el nombre de Otras Mujeres, después derivó en Sin Hijxs. 20 Respuestas donde incluye el testimonio de 19 mujeres más mi posicionamiento, sobre la decisión de no ser madres; esto tiene que ver primero por mi experiencia el no tener hijos a los 34 años de edad me cuestioné si era mi decisión y poco tiempo después empecé a trabajar con la fotografía documental y testimonios de diversos lugares de latinoamérica; las mujeres entrevistadas son de Argentina, chile, Brasil, México, Polonia, Estados Unidos y Francia. Son cerca de 70 imágenes pero cada una tiene un significado y lo importante es que los testimonios fueron fundamentales para poder hacer este trabajo visual”, señaló Judith Romero.









Judith Romero comenzó hace 10 años con el propósito de exponer las vidas y las voces de las mujeres que decidieron no tener hijos, las que cuestionaron lo que el entorno esperaba de ellas.









“Este diálogo con otras mujeres es para poder hacer el proyecto, aquí lo importante es los testimonios porque cómo retratamos una decisión y cómo llevarla a cabo en una imagen cuando ha sido muy fuerte la representación de la mujer con la maternidad. Esta es una propuesta de cómo vemos las mujeres que decidimos y cuáles son esos indicios de la no maternidad. Lo que me ha dado a entender este proyecto es que la decisión se construye, no hay un momento decisivo, es de acuerdo a lo que vives y al entorno social y en este caso yo busque a esas mujeres que lo decidieron, porque a simple vista no se sabe quién es madre, entonces se tocan temas íntimos, temas con la familia y abarcamos hasta la niñez”, explicó.









La exponente comentó que durante el tiempo de esta galeria se buscará erradicar los estigmas que se tienen ante las mujeres que decidieron el no tener hijos y evitar los comentarios que se realizan entre ellas.

“En esta exposición encontrarán otro estilo de vida, otra forma. No quiere decir que es mejor, la decisión con o sin hijos tiene altibajos y se ve plasmado en esta exposición. Los testimonios me guiaron y conforme las conocí, fueron horas de conversación y me di cuenta que hablaban de ciertos lugares en donde se sienten agustos y es ahí donde construimos las fotos con ellas de diferentes estratos sociales; este proyecto invita a esta reflexión, a abrir la mente y sepamos que el concepto de familia está cambiando”, concluyó.