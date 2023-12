Se manifiestan estudiantes de la UPN

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).-Estudiantes de la Universidad Pedagógica (UPN) Unidad 111 con sede en la capital del estado se manifestaron ante el rechazo de la continuidad de Valentín Aguirre, quien se desempeña como director interino del plantel, y a quien señalan por acoso sexual y laboral.

Con la pega de carteles en el acceso principal del inmueble, y de manera pacífica un grupo de estudiantes mostraron su descontento por lo antes referido, ya que aseguran dichos actos fue en agravió a una docente y otras presuntas víctimas.

E incluso minutos iniciada la manifestación pacífica, el docente ofreció entrevista a los medios de comunicación donde negó las acusaciones que se le hacen por parte de alumnos, y presumió obedece a una práctica convocada por una de las docentes que desde el 2020 lo denunció.

Explicó que dicha denuncia es atendida en la Fiscalía General del estado, actos por los que a manera de medidas cautelares tiene una orden de restricción vigente hacia la docente.

De igual forma sostuvo que lo anterior expuesto derivó del despido de la profesora, y presume es ella misma quien organiza a los estudiantes para realizar esta manifestación.

Por su parta la Secretaria de Educación informó que escuchó sus inquietudes y se comprometió a atenderlas, además de que recibió el documento en el que solicitan la intervención de las autoridades ante supuestos casos de acoso y hostigamiento laboral.

“Desde agosto de 2020, se ha determinado en diferentes oportunidades que la naturaleza de los señalamientos expuestos es exclusivamente a nivel laboral y no corresponden a acoso sexual. La Dirección de lo Contencioso realiza la revisión del caso para la emisión de las recomendaciones correspondientes”, agregó.

De igual forma comunicó que se en enero se aplicó una encuesta en seguimiento a las actividades referidas. ”En el cruce de información no se identificó alguna situación particular en el plantel y a la fecha no se ha recibido reporte de algún incidente con la comunidad estudiantil”.

Por otra parte, indicó que “se está trabajando en la conformación de una comisión interna de género en las Universidades Pedagógicas Nacionales del Estado, que permita prevenir, atender y erradicar la violencia de género con lo que se siguen creando mecanismos para atención y fomentar la cultura de la denuncia ante situaciones de violencia de género”.