Se las ingenian para acceder al internet

Estudiantes de comunidades ubicadas al norte del municipio han tenido que buscar estrategias para continuar con sus clases ante la falta del servicio de internet.

Algunos alumnos han tenido que recurrir al sistema de internet a través de antenas para poder continuar con sus clases a distancia, sin embargo existen otros que han tenido que recurrir a trabajar en cuadernillos.

Algunos niños prefieren el cuadernillo.

Luis, estudiante de primaria, originario del Estanco, dijo que para poder seguir con sus clases ha tenido que comprar fichas que le proporciona internet hasta por diez horas, ya que en la comunidad donde vive es muy escaso este servicio.

“La ficha me la dan en 12 pesos, ha sido muy difícil estudiar en línea porque muchas veces me quedo con dudas y mis papás no saben explicarme algo, también sufro mucho cuando de repente la señal comienza a fallar, afortunadamente cuando sucede esto mi maestra lo entiende”, dijo.

Por su parte, para Ana y su hermano, ha sido todo un reto estudiar a través de plataformas, esto por las complicaciones tecnologías que han pasado al radicar en zonas donde la señal de internet es casi inexistente, por ello han preferido los cuadernillos.

Las escuelas permanecen cerradas en todo el país desde el pasado marzo debido a la emergencia sanitaria causada por el Covid-19, por lo que las clases en línea se han convertido en un eje fundamental, para continuar con la formación académica de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.