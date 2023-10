Se dejan de sembrar más de 600 mil hectáreas en Guanajuato por falta de agua

Salamanca, Gto. - Más de 600 mil hectáreas se han dejado de sembrar en el estado de Guanajuato por la falta de agua, lo que afecta de manera directa a más de 400 mil familias que dependen del cultivo de temporal, lo que podría provocar que vendan sus tierras a futuro, informó, Samuel Balderas Ramírez, secretario de la Confederación Nacional Campesina (CNC).

Productores tendrán que vender tierras por falta de agua

“Tenemos un gravísimo problema, los que van a cosechar, ya no podrán hacerlo por la falta de agua, no podemos hacer nada, el gobierno federal nos ha dejado solos y el gobierno del estado hace lo que puede para mantener al campo, esas tierras tan bonitas ya no se podrán sembrar igual, porque no van a cubrir los gastos”, indicó.

La problemática de escasez de agua podría extenderse hasta el próximo año y afectar los cultivos de temporal como el trigo y el maíz, ocasionando que sea necesario el uso de pozos de agua para riego, lo que traería una nueva problemática para los productores, ya que tendrían que pagar entre 25 y 30 mil pesos en recibos de luz de manera mensual.

Tendrán que pagar grandes cantidades por uso de pozos

En ese sentido, Balderas Ramírez, dijo que, a esto se suma la fuerte crisis económica que golpea al campo guanajuatense y que incluso, ha llevado a los intermediarios a malbaratar el precio de los cultivos, ofertado pagos a los productores de alrededor de 4 mil 400 pesos la toneladas, imposibilitando futuras cosechas, debido a que el negocio ya no es redituable.

Valle de Santiago Preocupan falta de lluvias a campesinos de Valle

“Muchos van a terminar de vender sus tierras, porque van a terminar endeudados, van a tener demandas de los propietarios de los pozos y los van a meter en problemas y con el tiempo van a estar viejos y sin sus tierras y dinero complicándose más la vida en una sociedad, de la cual, somos parte”, explicó.

A ello, también se han sumado los caprichos del gobierno federal por el recorte a los apoyos al campo, el mal empleo de los recursos de la nación, que se han gastado de manera inútil en la construcción del tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles y qué género una crisis en el campo mexicano, que se acrecentó con la pandemia y la sequía desde hace dos años.