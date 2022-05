Se debe garantizar mejores condiciones laborales para médicos mexicanos

"Primero los médicos mexicanos" fue la respuesta de la presidenta del Colegio de Médicos de Salamanca,Yunnue Ivette Guía Calderón, a las declaraciones del Presidente de México ante la intención de contratar médicos especialistas provenientes de Cuba para garantizar la Salud en el país.

Fue durante una mañanera en Yucatán donde el mandatario federal, destacó la importancia de contrar médicos cubanos para que lleguen a las comunidades más alejadas de la mancha urbana, esto ante la falta de médicos mexicanos.

En ese sentido, Guía Calderón señaló que se debe priorizar la contratación de estudiantes de medicina en México y para ellosñ, también se necesita contar con mejor a condiciones de trabajo "creo que aquí en México tenemos buenos especialistas y suficientes, los conoces son gente que se formó aquí en México que tiene muy buena experiencia y buenos resultados".

Dijo también que para los médicos especialistas estudiantes, es complicado conseguir una plaza, ya que son pocos los lugares que se ofrecen y una gran cantidad de médicos que se gradúan cada año.

Además, indicó que uno de los problemas de los especialistas es que al entrar a una institución el salario no es tan atractivo a diferencia de una clínica o institución particular, sin embargo, eso no ha sido impedimento para que muchos de ellos trabajen en el medio privado y publico.

"Yo creo que lo ideal es que se tome en cuanta primero a los médicos aquí en México, les den mejores prestaciones, mejor remuneración y pues no necesitamos a nadie más...ahora sí, es importante también saber si los médicos que van a venir de Cuba cumplen con los requisitos que nos solicitan aquí en México, que tengan avalados sus estudios, los requisitos que aquí mismo nos solicitan y que cumplan con las normativas", explicó.

Indicó que las decisiones del presidente de la república, desvaloriza el trabajo de los médicos mexicanos que tienen la disponibilidad para laborar y servir a la salud de los mexicanos y se contrapuntea con las condiciones laborales que tiene actualmente los médicos mexicanos.

En ese sentido, manifestó que en Salamanca y el estado de Guanajuato se cuenta con los médicos suficientes para seguir brindando servicio a la ciudadanía.