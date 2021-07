Salmantina obtiene beca para estudiar un posgrado en EU

Valentina Arévalo Arredondo, alumna destacada de la Universidad de Guanajuato (UG) obtuvo la beca Fulbrigth-García Robles para estudiar un posgrado en Estado Unidos de América, otorgada por la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural (COMEXUS) en coordinación con el Buró de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Dentro de su preparación para solicitar la beca, estudió para los exámenes estandarizados de idiomas.

Valentina Arévalo cursó el programa de Ingeniería Mecánica en el Campus Irapuato-Salamanca y es una de las 68 personas elegidas en la reciente convocatoria, cuyo proceso de selección es muy riguroso para las y los mejores estudiantes de México que desean estudiar una maestría o doctorado en el vecino país.

Dentro de su preparación para solicitar la beca estudió para los exámenes estandarizados de idiomas y de ingreso a la escuela de posgrado. También solicitó cartas de recomendación a tres profesores de la Universidad de Guanajuato, con los cuales trabajó académicamente en proyectos de investigación y redactó dos ensayos: “Objetivos de Estudio” y “Ensayo Personal”.

Otro de los requisitos fue mencionar cuatro universidades que fueran de su interés para estudiar, dando razones específicas de su elección. Al pasar a la siguiente etapa, un panel de expertos le hizo una entrevista virtual en inglés y actualmente está trabajando junto con COMEXUS en su proceso de admisión en las universidades de su interés, que son University of California, Stanford University, University of Texas y Georgia Institute of Technology, para su ingreso en 2022.

Entre los beneficios de la beca se encuentran la solicitud de admisión hasta en cuatro universidades, incluyendo asesoría y el pago de las cuotas correspondientes, el pago de la cuota para la realización de exámenes estandarizados de idiomas y de ingreso, hasta 25 mil dólares por año escolar, seguro de gastos médicos Fulbright, trámite de la visa como visitante de intercambio tramitada por la Comisión, así como cursos pre-académicos y de enriquecimiento en Estados Unidos.

Además, es miembro de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME) y miembro del capítulo estudiantil ASME-SOMIM de la Universidad de Guanajuato. Previamente participó en intercambios académicos en la Universidad de Texas A&M y realizó una estancia de investigación en la Universidad de Nagaoka en Japón. En 2018 y 2019 recibió el reconocimiento al mérito universitario y en el 2020 obtuvo el reconocimiento al desempeño académico. Además de su trayectoria escolar, es voluntaria en la sociedad civil Limpiemos Guanajuato y es tutora de estudiantes de nivel medio y superior.