Salamantina de nueva cuenta podrá ver a su hijo luego de 20 años de haberse ido a Estados Unidos

Josefina Martínez de nueva cuenta podrá ver a su hijo Juan Carlos luego de 20 años de haberse ido a Estados Unidos, gracias al apoyo otorgado en el programa "visas humanitarias".

Hace 20 años el salmantino Juan Carlos Ramírez emprendió un viaje en busca del sueño americano, dejando atrás a su familia buscando mejorar su calidad de vida y la de sus padres.

Durante estos años, el único medio que han tenido para poder comunicarse ha sido a través de llamadas telefónicas. Josefina Martínez, durante estos 20 años estuvo esperando el poder conseguir una visa para poder ir a visitar a su hijo.

“No es lo mismo el hablar por teléfono y pues espero poder ir a verlo, abrazarlo, y poder estar con él un rato; cuando supe de estas visas, le marqué a mi hijo y él está muy feliz por estas acciones; esto yo ya lo había visto en otros lados y no sabía en dónde comunicarme para poder ir a ver a mi hijo, y al saber que esto se haría aquí, espero que se me haga realidad”, manifestó Josefina Martínez.

La ciudadana, comentó que ha esperado esta oportunidad de poder ver a su hijo a través de estos programas que se han presentado en varias partes de la república, por lo que al enterarse que esto se llevaría a cabo en la ciudad, buscará por todos los medios el poder visitar a su hijo y a sus nietos quienes solamente los ha podido escuchar a través de llamadas telefónicas.

“Llevo dentro de mi mucha felicidad, porque digo que exista una posibilidad de volver a ver a mi hijo y a mis nietos, quienes me hablan por teléfono y que quieren conocerme y yo a ellos; yo iba a tramitar mi visa, pero llegó la pandemia en donde se cerró todo y ahora por lo económico no he podido, pero con esta ayuda espero que se me haga realidad el poder verlo”, explicó.

Este programa realizado en conjunto de la Dirección General de Bienestar y Desarrollo Social está enfocado para todo aquel familiar de migrante mayor de 58 años de edad y tengan 10 años de no haber visto a su familiar que radique en Estados Unidos.

Para este programa no se tiene un límite de visas humanitarias a otorgarse. Estas visas se entregarán solamente si se cumplen con estos datos y que no hayan sido deportados en los últimos diez años y no tener antecedentes penales.