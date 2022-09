Salamanca con mayor ventaja para llegada de Hospital: Marco Antonio Hernández

La llegada del Hospital Regional del IMSS, depende en su gran mayoría de los “padrinos” que tenga Salamanca u otra localidad ya que, la intervención de los legisladores e incluso del propio presidente de la República, aunado a ello, está ciudad petrolera lleva un avance considerable ya que el predio cumple con las especificaciones del Seguro Social aunque van muy parejos todos los municipios declaró

Marco Antonio Hernández Carrillo, delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato.





Algunos terrenos ni cumplieron con las especificaciones.





“Que voces van hacer también también muy fuertes la voz de los legisladores, la voz de la autoridad municipal, de la autoridad estatal, que todas confluyan para poder atraer el proyecto”, externó.

En este contexto, destacó que los proyectos en cada municipio deben estar terminados, así como completar los procesos que la Secretaría de Hacienda solicita, pues no solo es tener el predio.

“Este predio ya está validado, está parte es importante porque si no hay una validación del IMSS central, no se puede construir un hospital, este terreno le garantiza a Salamanca que es el terreno adecuado, porque en otras partes se compraron terrenos que no eran los adecuados y después ya hicieron una inversión grandisima y no era el terreno correcto, este terreno si es correcto el de Salamanca, ya esta validado, ahora ellos adquieren el terreno (ahora) se tiene que hacer una donación al Seguro Social y a partir de ahí se inician una serie de procesos administrativos ante Hacienda para poder obtener el registro de la obra en Hacienda solo esperando la parte presupuestal”, explicó.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Respecto a la a inversión para la edificación de este hospital regional, es de más de mil millones de pesos, dependiendo de la magnitud del hospital. “Estamos hablando de un proyecto que ronda entre mil millones o mil 500 millones dependiendo de la magnitud del hospital”.

A pesar de ello dijo que para dar el siguiente paso en cualquiera de los municipios que buscan la construcción del Hospital Regional, deben cumplir con los proyectos; “el proceso que Hacienda solicita no es nadamss el terreno, Hacienda pide muchísimos requisitos para obtener el registro y a partir de ahí dar el recurso”.

Sin embargo dijo que esto lleva algunos meses concretar la edificación de un hospital de esta magnitud.





Delegado del IMSS reconoce gestiones de César Prieto.





En cuanto a las gestiones de parte del alcalde César Prieto reconoció que, “esta haciendo la parte que le corresponde que no se había tenido en años, la necesidad existe y él lo está haciendo de querer generar un compromiso que vas más allá (…) entre más infraestructura tengamos para el estado mayor seguridad social vamos a tener, es complejo que solo 47 o 48% de la población en Guanajuato, en el sentido integral, no refiero sólo al servicio médico, sino a garantizar los mecanismos de subsistencia ante la enfermedad, la invalidez o la muerte, mecanismo que sólo lo ofrece el Seguro Social”, argumentó.

Finalmente, se cuestionó al funcionario sobre la posibilidad de ampliar la infraestructura del hospital que, mismo que descartó.

“No tenemos la reserva territorial adecuada, aquí el proyecto óptimo es construir uno nuevo”, concluyó.