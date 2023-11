Sacrifican empresarios pago de utilidades

Salamanca, Gto.- Óscar Macías Jasso, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Salamanca, dijo que, los empresarios han sacrificado el pago de utilidades para mantener a flote a las empresas, así como la plantilla laboral, para contrarrestar los efectos producidos por el incremento al salario y otros factores como el pago de aguinaldos que han impactado en la economía local rumbo al cierre del 2023.

Buscaran eficientar producción

“Hemos venido sacrificando parte de nuestra actividad para poder seguir manteniendo la empresa y mantener los trabajadores y no recortarlos, estamos trabajando para un buen cierre, no queremos recortar personal porque sabemos que es muy difícil y triste, sobretodo en estos meses de noviembre y diciembre, no podemos dejar a las familias desamparadas sin empleo tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, porque se vienen los meses más complicados “explicó.

Buscaran evitar despidos

Destacó que, aunque para el sector empresarial ha sido complicado la actividad de las empresas para evitar un cierre total, en conjunto con el resto de los consejos coordinadores empresariales del estado, se encuentran buscando estrategias para que este sector sea más eficiente aún con menos horas, incluso ya se ha comenzado a trabajar con empresas grandes a prueba y error.

“Gracias a Dios, no hemos tenido registrado el cierre de ninguna empresa al menos aquí en Salamanca, al menos no de alguna que genere muchos empleos no tenemos el registro, por ese lado, me da gusto porque estamos trabajando a marchas forzadas para sacar adelante a las empresas y evitar ese tipo de situaciones, aunque sacrificando las utilidades”, indicó.

Señaló que, el mes de diciembre será uno de los difíciles para el sector empresarial por el pago de aguinaldos, aunado a mantener la productividad de las empresas para evitar cierres y no despedir personal, además de un nuevo incremento pactado para el 2024.

“Hoy por hoy estamos trabajando con el resto de los consejos coordinadores empresariales, para ese tema porque no queremos afectar a los trabajadores ni a las familias, ya que, nos hemos sensibilizado y vemos que son familias a las que estamos beneficiando o en su momento afectando”, finalizó.

