¿Sabes qué es el fiambre y por qué es un platillo de Día de Muertos?

León, Gto.- (OEM-Informex).- Un platillo mexicano y ahora muy leonés que se ofreció al mismísimo emperador Maximiliano cuando visitó León el 29 de septiembre de 1864, es el fiambre.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Sin embargo, no solo las nuevas generaciones no conocen de qué trata y por qué es un platillo que forma parte de la tradición de Día de Muertos, también hay muchos leones que no conocen de su existencia.

¿Qué es el fiambre?

Se refiere a la carne que, después de asarse, cocerse o curarse, se come fría y se puede conservar de esta manera, pero en un sentido más macabro para estas fechas, se usa para hablar de cadáveres, por aquello de lo “tieso”.

Ingredientes

Aunque tiene variaciones, de acuerdo a cada región, de manera tradicional en León lleva cueritos, patitas y orejas de puerco, pechuga de pollo y lengua de res cocida y rebanada, montados sobre una cama de lechuga y cubierto con naranjas, limas, plátanos, jícamas, manzanas, guayabas en vinagre. Algunos le agregan cacahuates, aceitunas y hasta aguacate.

Identidad de León

Como se mencionó, este platillo se sirvió al emperador Maximiliano en 1864, de acuerdo a documentos del Archivo Histórico Municipal de León (AHML), pero fue durante la Intervención Francesa que se introdujo a la ciudad.

Hubo puestos en los mercados que vendían el platillo, haciéndolo como una comida popular y exclusiva de la ciudad.

Los primeros lugares en que dio a conocer fue en “El Astillero”, atrás del edificio de La Primavera y en el Hotel México, donde actualmente se encuentra la Casa del Cultura Diego Rivera, que al abrir este último sus puertas, los señores López comenzaron a preparar y a vender el platillo que ganó fama y se extendió a otros estados del país.

Del Hotel México, pasó la tradición al Howard Johnson, antes Hotel Condesa y ahora Ramada Plaza en el Portal Bravo, donde para estas fechas se sigue ofreciendo el platillo. También otro que conserva el platillo es el Hotel León en la Calle Madero. A finales de la década de los 60 un lugar donde acudían muchos leoneses a consumirlo era el Mesón de los Coras.

El 1 de noviembre en Todos los Santos, San Miguel de Allende tiene el suyo, al que se le agrega, además de lo anterior, lima y betabel. En otros municipios y la capital de Guanajuato también puede llevar queso de puerco, chorizo y chiles en vinagre. De manera similar se elabora en Salamanca.