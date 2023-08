Rolando Alcántar: acto de autoritarismo revisar en mañanera libros de texto

León, Gto.- El diputado del PAN en Guanajuato, Rolando Alcántar, criticó la propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de revisar los libros de texto gratuitos durante los martes en una rueda de prensa especial para aclarar las dudas de las madres y padres de familia que han surgido de manera mediática.

Dijo que la estrategia que está implementando la Federación va más allá del bienestar de los alumnos del nivel básico y que lo que está haciendo el presidente es sólo cobrar relevancia mediática a través de “politiquería”.

Argumentó que la propuesta es otra señal contundente de autoritarismo, pues las leyes son muy claras en lo que los gobiernos deben hacer y no se trata de revisar los libros en una rueda de prensa.

“Desgraciadamente es otro señal contundente de autoritarismo porque la ley es clarísima, la ley habla efectivamente de que se tiene que hacer una revisión a las propuestas de nuevos planes de estudios como es el caso específico, pero no en la mañanera, no los martes y no en su esquema, las leyes nos obliga como autoridades de manera muy clara que es lo que debemos de hacer”, dijo.

La mañana de este viernes el presidente de México fue criticado por decir que van a revisar los libros de la SEP como una especie de “escuelita” para aclarar los cuestionamientos de la oposición que no está de acuerdo con los contenidos de los libros.

Las conferencias se van a llevar a cabo durante dos semanas los martes de 5:00 de la tarde a 07:00 de la noche luego de que dijo que sus adversarios han intentado desinformar con “cuentos e hipocresía”.

Ante esto, Rolando Alcatar comentó que no se está haciendo nada lo que dicta la ley, pues el proceso es muy diferente.

“Se debe de publicar la propuesta al nuevo plan de estudios en el Diario Oficial de la Federación a efecto de seguir un proceso donde los actores nacionales de la educación participen de manera activa y ahí la ley lo señala que es precisamente con los especialistas, los docentes, con los padres de familia, con los gobierno estatales para definir y validar ese nuevo plan de estudios”, añadió.