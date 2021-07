Rescatistas buscan a canes del Ecoparque

Rescatistas pertenecientes a Salmantinos Unidos por el Respeto y el Bienestar Animal (SURBA), solicitaron a los encargados del Ecoparque y a la dirección de Medio Ambiente, se les dé información sobre el paradero de dos canes que habitan en este lugar ya que desde este jueves se desconoce dónde se encuentren.

Maura Alicia Vázquez Figueroa, integrante de SURBA informó que la desaparición de perros que habitaban en este sitio ya se había dado hace algún tiempo, en ese entonces fueron varios los desparecidos entre ellos uno muy popular llamado tres patines.





Piden conocer el paradero de “Pirata” y “Peluchín”.





La rescatista aseguró que a pesar de que preguntaron su paradero nunca se les informó y tiempo después algunos regresaron en muy malas condiciones. Un testigo en ese momento les informó que habían sido llevados al tiradero municipal.

Basado en esta experiencia los rescatistas señalaron que desde este jueves desaparecieron los perritos llamados “Pirata” y “Peluchín” y uno de ellos es perro tipo french que al parecer está ciego de un ojo.

"Nos dimos a la tarea de venir a ver qué sucedía y dónde están estos perritos, ellos dicen que sí están pero desde ayer los que venimos al Ecoparque no sabemos nada de ellos, una fuente nos dice que al parecer se lo llevó una camioneta, no tenemos al 100% la evidencia, pero por la experiencia pasada donde no nos quisieron dar mayores detalles y que luego al poco aparecieron en un estado lamentable, nosotros estamos exigiendo al municipio diga que está pasando".





Son cuidados por los rescatistas y son dóciles.





En Ecoparque hay un promedio de siete perros los cuales son alimentados por los rescatistas y las personas que asisten al lugar, además explicaron todos están esterilizados, desparasitados y son dóciles con los visitantes y otros perros. Por ello piden a los encargados del lugar se les informe el paradero pues temen puedan estar en peligro.

Por su parte la dirección de Medio Ambiente aseguró desconocer sobre la desaparición de los dos perros y señalaron que investigarían su paradero.