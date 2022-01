Repunte en ventas durante las jornadas de inoculación

Comerciantes establecidos en la periferia de los módulos de aplicación de la vacuna contra el COVID-19, reportaron un repunte en sus ventas durante las jornadas de inoculación.

Las Jornadas de Vacunación Anticovid-19, no solamente han fortalecido la salud de los salmantinos, sino que también se han convertido en detonantes económicos, ya que mientras los grupos de edad esperan su turno para ingresar a los módulos de vacunación e inmunizarse, los comerciantes aprovechan para ofrecerles alimentos o bebidas.

Juan Rico, comerciante que se instaló en el centro de vacunación ubicado en el Gimnasio Lázaro Cárdenas, señaló que cada vez que acuden gente a vacunarse, el primer día registra ventas del 70%, mismas que también disminuyen durante los siguientes plazos, ya que también disminuye la visita a estos lugares.





Un repunte del 70%.





“Bueno, particularmente en esta me fue muy bien el primer día, si tuve muchas ganancias, ahorita está un poco flojo, porque no hay tanta gente, pero la verdad es que cuando hay vacunación son tiempos muy buenos, aprovechamos que viene gente de todos lados para vender, yo llegó desde la 7 am y me voy hasta las 9 de la noche que se acaba todo esto”, explicó.

Por su parte, Abril Villegas, expuso que desde que iniciaron las jornadas de vacunación en Salamanca, vio una oportunidad para recuperar su economía hasta en un 60%, por lo que no ha dejado de vender en ninguna ocasión.

“Hoy estamos aquí (Gimnasio lázaro Cárdenas), pero he recorrido todos los módulos con mi puesto desde que inicio la vacunación y gracias a dios a no ha ido bien, incluso en una de estas aproveche para traer a mi papá a que se vacunará”, declaró.