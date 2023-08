Reportan fallas en internet en Valtierrilla

El robo de cableado de Telmex ha dejado sin el servicio de internet y cobertura telefónica a miles de habitantes de la comunidad de Valtierrilla desde hace una semana, por lo que, exigen la condonación de su pago a la empresa referente al último mes ante la falta del servicio.

De acuerdo a lo señalado, en un principio los problemas de internet se asociaban a los apagones de luz ocasionados por las recientes lluvias que se han registrado en la comunidad y que se prolongaban hasta 12 horas, sin embargo, la situación comenzó a cambiar una vez que el servicio se interrumpía en toda una manzana y la falla fue permanente.

Molesta a habitantes fallas en el servicio.

En ese sentido, Marcos Hernández, habitante afectado, externó que, fue hasta que se contacto con personal de Teléfonos de México (Telmex), para revisar su historial de pagos, cuando fue notificado de la problemática que sucede en la comunidad y que los ha dejado sin internet desde hace varios días.

“Acudí a las oficinas de Telmex, porque pensé que no habíamos pagado el recibo de este mes y por eso no se habían cortado el internet, pero, una vez que me atendió una de las ejecutiva, me comentó que mi historial estaba bien y los pagos se han hecho a tiempo, pero, lo que estaba sucediendo es que en la comunidad se están robando los cables de internet y a la fecha, no han logrado dar con los delincuentes que están cometiendo estos actos", explicó.

Esta problemática ha afectado a calles como Allende, Tres Guerras, Bartolomé de las Casas, por mencionar algunas, lo que ha generado molestia entre los afectados, ya que, esta situación ha impedido que puedan sacar documentos, hacer consultas en internet, buscar trabajo, recibir correos o mensajes o simplemente entretenerse, a ello se suma, el pago mensual del servicio y que por las fallas registradas consideran injusto se les cobre.

El pasado mes de marzo municipios como Valle de Santiago y Jaral del Progreso, reportaron fallas en el internet así como interrupciones, sin motivo alguno, por lo que, se espera que en esta ocasión, la empresa de telefonía actué correctamente y arranque con las acciones de sustitución de cableado, además de interponer las denuncias correspondientes.