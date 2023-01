Registra Salamanca mortandad de aves

Desde hace dos días, más de una veintena de aves de la especie Tordos Cabecicafe Molthrus Ather aparecieron muertas en la avenida Baja de Oro, en el tramo de Cazadora a calle Veracruz, este acontecimiento generó preocupación entre los ambientalistas, quienes señalaron que la causa de la muerto pudo deberse a las bajas temperaturas y la alta dispersión de contaminantes que se genera en esta temporada.

Piden ambientalistas se investigue muerte de aves.

En ese sentido, Maura Alicia Vázquez Figueroa, representante de Humanos por Amor a la Madre Tierra (HUAMAT), señaló que la mortandad de aves es un fenómeno que se presenta con gran frecuencia durante la temporada invernal, debido a que los contaminante permanecen más tiempo en el ambiente y aunque la mayoría de las ocasiones la vulnerabilidad es atribuida a Pemex, en esta ocasión no parece ser el caso, ya que estos hechos se ha presentado en al menos tres ocasiones en este mismo punto alejado de refinería.

“Por ese lugar ha habido seguido muertos de aves, algo está pasando debe haber una fuerte fuente contaminante, que no hemos podido focalizar o qué es la que está matando a las aves, no puedo aventarle la bolita a Pemex, porque se me hace muy raro, ni tampoco me atrevería a señalar alguna fuente contaminante conocida”, explicó.

Fue un aproximado de 20 aves las que murieron.

Local Investigan que causó mortandad de aves

Ante este hecho, Vázquez Figueroa invitó a las autoridades pertinentes a investigar el origen de las fuentes contaminantes que podrían estar causando la mortandad de estas aves, pues no descarta que se traten de empresas clandestinas que no operan bajo las normas ambientales.

La mortandad de aves en el municipio de Salamanca no es un acontecimiento completamente nuevo, pues en marzo del 2020, este tipo de hechos ya se habían presentado, en aquélla ocasión se trató de cerca de cien aves de esta misma especie que se encontraron en la colonia Villareal, Avenida Morelos y avenida Faja de Oro, en ese entonces, la dirección de Medio Ambiente informó que el fallecimiento de estos pájaros se debió a causa de una “enteritis hemorrágica”.

A tres años, dicho acontecimiento se volvió a repetir y la dirección de Medio Ambiente, a través del Centro de Control Canino, por medio de una ficha informativa, declaró que se realizó una inspección para determinar la causa de deceso de las aves, encontrando que al ser su hábitat de refugio, éstas han fallecido por causas naturales, ya que éste fue el único punto en el que se localizaron y algunas de estas presentaban huellas por mordeduras de animal.